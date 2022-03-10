Murió Mario Terán salazar, militar que ejecutó al Che Guevara

Este jueves murió a los 80 años de edad Mario Terán Salazar, el militar retirado señalado como responsable de matar al guerrillero Ernesto Che Guevara en 1967.

El militar retirado murió en la corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) donde se encontraba internado debido a problemas de salud, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, informó a través de sus redes sociales un pastor cercano a la familia.

En tanto, el general retirado Gary Prado Salmón, también confirmó la muerte de Mario Terán Salazar a la prensa local, y añadió que el ex militar ya estaba desahuciado y esta mañana alrededor de las 7:00 horas se confirmó su deceso.

“Sí, me indicaron anoche que estaba desahuciado. Sí, es verdad, murió. Fue un hombre valiente, que egresó de la Escuela de Sargentos en 1961. Mantuve contacto con él”, indicó.

El general añadió que a Mario Terán Salazar le preocupaba el acoso de la gente, por lo que prefería mantener el anonimato. Pedro Salmón indicó que el militar retirado solo cumplió con la decisión de presidencia.

“Lo que más le preocupaba era por el acoso de la prensa, porque quería mantener el anonimato, porque simplemente cumplió voluntariamente la decisión que vino de la presidencia”, indicó a la prensa Gary Prado Salmón, quien encabezó el operativo de captura del Che Guevara.

Mario Terán ejecutó al Che Guevara

El 9 de octubre de 1967, el guerrillero Ernesto Che Guevara fue asesinado en una escuela de La Higuera, Bolivia. Mario Terán fue uno de los militares que lo capturó y el encargado de abrir fuego contra él, tras recibir la orden del presidente de esa época, René Barrientos.

Después de su ejecución, el cuerpo del Che Guevara fue trasladado a Vallegrande, donde permanecieron sus restos durante 30 años, antes de ser repatriados a Cuba.

Actualmente, la escuela de La Higuera donde mataron el Che Guevara es un museo.

