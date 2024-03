¿De qué murió Mayte Carol, actriz que participó en películas con Cantinflas y El Santo?

Mayte Carol, estrella del cine mexicano, murió el sábado 9 de marzo a sus 82 años, tras reportarse delicada de salud al parecer por un problema en las vías respiratorias, confirmaron sus familiares y la Asociación Nacional de Actores.

La actriz mexicana participó en programas como la Rosa de Guadalupe, además de películas como “Santo vs. el Estrangulador”, “El Pícaro”, “Cuenta saldada” y “El Patrullero 777”, es decir, estuvo junto figuras como el Santo y Cantinflas.

¿Quién era Mayte Carol?

María Teresa Corral García, conocida en el mundo artístico como Mayte Carol, nació el 13 de octubre de 1941 en la Ciudad de México.

Desde pequeña le gustaba la actuación, por lo que estudió en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Se sabe que la última de sus participaciones en la pantalla grande fue “La boda de mi mejor amigo”, pero no en el que estuvieron Julia Roberts y Dermot Mulroney, sino en un remake mexicano.

Tuvo una relación amorosa con el actor Miguel Palmer, quien murió hace tres años, en 2021. Tuvo dos hijos: Valeria y Luis Enrique.

Mayte Carol denunció a productora por no pagar

El 27 de febrero de 2019, Mayte Carol denunció en su cuenta de X a Pía Producciones de no pagarle por su participación la obra “Abrázame muy fuerte”, bajo la dirección de su hija Valeria Palmer.

“@ProduccionesPia cuánto más debo de esperar a que me paguen lo que me deben de #AbrazameMuyFuerte?? Qué lástima que sean tan buenos productores pero tran tranzas. Un año cuatro meses echándose la pelotita uno al otro y no veo claro. No sé vale!!!”, escribió en cuenta de X.

De acuerdo con Teatro en Breve, la obra tratada de cómo una abuelita te enseña si existen las estrellas: “Nada como una abuelita para enseñarte si existen las estrellas, a partir del 18 de enero Abrázame Muy Fuerte TC Coyoacán una conmovedora historia con la gran Mayte Carol, Leonardo Bono, Fernanda Medrano, Daniela Neach y un gran elenco #Coyoacán #CortosNuevos”.

Piden no vestir de negro en funeral de Mayte Carol

En redes sociales, sus hijos Valeria y Luis Enrique confirmaron la muerte de su madre y que el 9 de marzo a partir de las 23:00 horas se realizaría su funeral en Casa Prim. Hicieron la solicitud especial a los asistentes de no ir vestidos de negro y llevar rosas de colores, que eran las favoritas de la actriz. Hoy domingo, a las 17:00 horas se llevará a cabo una misa de cuerpo presente y dos horas después, a las 19:00 horas se cremará su cuerpo.

¿De qué murió Mayte Carol?

El 3 de enero Mayte ingresó al Sanatorio Durango, en la colonia Roma, pero al otro día fue internada en terapia intensiva. Apenas el martes 5 de marzo, su hija pidió en redes sociales rezar por su madre: “Por favor oraciones fuertes para mi mamá. Necesitamos un milagro de amor”.

Su hija contó a sus seguidores que el estado de salud de su madre mejoró. Incluso publicó una foto con su madre: “Dios dale salud perfecta a mi mamá”.

Dos días después dejó terapia intensiva. Todo parecía ir mejorando pero tuvo una recaída. Se supo que visitarían a un neumólogo, por lo que se sospecha tendría una enfermedad en las vías respiratorias.

Hija de Mayte Carol publica conmovedor mensaje por muerte de su madre

“Hoy festejo el renacimiento a su nueva vida de la mujer que me dio la vida, a la que apodé “mi fantasía hecha realidad”. Mi amiga, mi compañera de aventuras, mi cómplice de travesuras, mi maestra quien hizo de la materia más difícil que es “la vida” la más divertida, la mujer más chingona del planeta, mi mamá Teté”.