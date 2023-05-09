Falleció Rita Lee, considerada como la reina del rock de Brasil

La cantante Rita Lee, considerada la reina del rock brasileño, falleció a los 75 años el lunes por la noche en su casa de São Paulo, informó este martes la familia en la cuenta de Instagram de la artista.

El funeral de la cantante se celebrará el miércoles en el planetario del Parque Ibirapuera y estará abierto al público. El cuerpo de Rita Lee será incinerado en una ceremonia privada.

“En este momento de profunda tristeza, la familia agradece el afecto y el cariño de todos”. Familia de Rita Lee en Instagram

¿Quién fue Rita Lee?

Rita Lee Jones de Carvalho nació el 31 de diciembre de 1947 en São Paulo, la ciudad más grande de Brasil. Fue una artista central del movimiento brasileño Tropicalia, de fuerte carga política, que surgió como desafío a una dictadura militar que duró dos décadas a partir de 1964, y su obra fue censurada con frecuencia.

Con más de 55 millones de discos vendidos, sus canciones trataban temas relacionados con el feminismo y el sexo en una época en la que estas cuestiones eran tabú.

Rita Lee también fue conocida por su activismo en favor de los derechos de los animales y su veganismo.

Fue ganadora de innumerables premios, entre los cuales dos Grammy Latino. Rita Lee además de cantar, tocaba piano, flauta, banjo, armónica, sintetizador y las guitarras clásica y eléctrica. Aunque el rock fue el género base de su carrera profesional, la cantautora también incursionó en el pop, la bossa nova, la electrónica y el ‘new wave’.

Rita Lee y su lucha contra el cáncer

En el 2021, fue diagnosticada cáncer de pulmón y desde entonces se había sometido a largos tratamientos para combatir la enfermedad.

En abril del año siguiente, la cantante dijo que la enfermedad se consideraba en estado de remisión. La artista había declarado que había que tener coraje, lo hizo a través de su instagram en julio de 2022 cuando sus fans le preguntaron por su enfermedad.

Reacciones por el fallecimiento de Rita Lee

El presidente Lula Da Silva, colegasen la música, y personajes de clubes de fútbol como el Corinthians de San Pablo y el Internacional de Porto Alegre se sumaron a los miles de mensajes que expresaban condolencias por la muerte de la cantante. Uno de ellos fue Fito Paez, quien dedicó emotivas palabras a la brasileña, cuya muerte causó profunda tristeza en el mundo de la música.