Nadia López García es la nueva titular de libros de texto de la SEP tras despido de Marx Arriaga

Tras la polémica salida de Marx Arriaga, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, dio a conocer que Nadia López García será quien ocupe el puesto de la Dirección General de Materiales Educativos. Se trata de una reconocida pedagoga, poeta y activista por los derechos culturales, de acuerdo con la información de la dependencia.

"Nadia López García, pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales, es nombrada nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos", fue lo que compartió la SEP a través de sus cuentas oficiales:

#SEPInforma🗞️ | Nadia López García, pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales, es nombrada nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos. pic.twitter.com/KxoF8wyTw8 — SEP México (@SEP_mx) February 16, 2026

¿Quién es Nadia López García, nueva titular de libros de la SEP?

Nadia López es originaria de la Mixteca alta de Oaxaca, ha dedicado su carrera a promover la literatura en lenguas originarias y a visibilizar las narrativas de las comunidades indígenas.

En 2024, obtuvo el cargo de coordinadora nacional de literatura del INBAL. En 2018 ganó el Premio Nacional de la Juventud y en 2019 el Premio Juventud Ciudad de México. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán, griego y chino. Desde 2012 pertenece a la comunidad española de fotografía.

¿Por qué despidieron a Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos?

Esta misma mañana, desde Palacio Nacional, se reveló uno de los motivos reales detrás del despido de Marx Arriaga. Más allá de rumores, el exfuncionario salió por un desacuerdo ideológico clave con la actual administración.

La presidenta Sheinbaum explicó que Arriaga se negó rotundamente a modificar los libros de texto para incluir la historia de las mujeres y las "heroínas" de la patria, una instrucción de la Presidencia para saldar una deuda histórica en las aulas.

"Marx no estaba de acuerdo... la mayor parte de los libros tienen a los héroes, pero no a las heroínas", detalló la mandataria. Esa negativa a tocar "su obra" fue uno de los detonantes del rompimiento. Arriaga rechazó opciones diplomáticas, como un consulado, y se aferró al cargo hasta que la situación se volvió insostenible, atrincherándose en su oficina por más de tres días.