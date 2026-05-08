Pico, pala y esperanza: Madres de Ana Amelí y Olín denuncian abandono de la Fiscalía CDMX

Mujeres buscadoras nuevamente levantan la voz para exigir a las autoridades que hagan el trabajo por el cual reciben un sueldo. Son meses de angustia y desesperación sin obtener una sola respuesta clara. Madres y colectivos exigen que las autoridades de la Ciudad de México dejen de apostarle al cansancio de las familias y entreguen resultados sobre los desaparecidos en la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

Ana Amelí: 10 meses sin una pista en el Pico del Águila

Ana Amelí desapareció el 12 de julio del 2025 en el Pico del Águila. Era una estudiante brillante y una buena persona que, según sus allegados, solo buscaba hacer el bien. A casi diez meses de su ausencia, la Fiscalía capitalina no tiene ni una sola pista sobre su paradero.

“Ella no le hace daño a nadie, es una buena chica, estudia, es brillante, pero sobre todo es una buena persona que busca hacer el bien y hoy no está con nosotros...”, relata Vanessa Gámez, madre de Amelí.

Vanessa denuncia que la criminalidad está rebasando a las instituciones y que las autoridades parecen esperar que las familias se resignen a encontrar a sus hijos sin vida.

“Ya no sabemos en qué confiar... es lamentable que las autoridades le apuesten a cansarnos, a hacernos la idea de que muertos los vamos a encontrar”, sentencia con dolor.

“En mi corazón, siento que está viva": Continúa la búsqueda de Ameli, joven desaparecida en el Ajusco

Olín: Secuestrado en 2024, hay dos detenidos y ninguna respuesta

El caso de Olín es igualmente agónico. Fue secuestrado y desaparecido el 26 de noviembre del 2024. A pesar de que existen dos personas detenidas por estos hechos, las autoridades no han logrado que los responsables hablen ni han podido dar con su ubicación.

“Es una situación agónica, porque para mí mi hijo pues es lo más valioso que puedo tener en la vida, es lo único que tengo en la vida por quien existir”, expresa Sandra Ojeda, madre de Olín.

Hacer el trabajo de la autoridad: Pico y pala ante la omisión

Hoy, son las madres quienes tienen que hacer la labor de investigación y búsqueda que le corresponde al Estado. La burocracia las obliga a deambular de institución en institución, mientras las carpetas de investigación se empolvan en los escritorios.

Para estas familias, la vida se detuvo. Sandra Ojeda señala que jamás pensó que tras abrir una carpeta de investigación tendría que andar “de arriba para abajo” sin resultados lineales. Por su parte, Vanessa Gámez lamenta que la falta de acción oficial las obligue a pensar en herramientas de excavación: “Lo primero que llega a la mente es buscar y buscar con un pico y una pala... es lamentable que tengamos que buscar a nuestros hijos con la mentalidad de que están muertos; necesitamos encontrarlos con vida y eso solamente lo puede hacer la autoridad”.

La exigencia: Seguridad y vida, no carpetas vacías

Días de angustia, desesperación y frustración se resumen en una sola idea: recuperar a sus hijos sanos y salvos. Las buscadoras son enfáticas en que el Estado falló en su responsabilidad primaria de garantizar seguridad, y ahora falla nuevamente en la búsqueda.

“No queremos carpetas... queremos que nos entreguen a nuestros hijos con vida, sanos y salvos, porque era su responsabilidad garantizarnos seguridad, nosotros no somos quienes debemos de estar buscando”, concluye Sandra Ojeda.

Ambos casos siguen sin resolverse, sostenidos únicamente por la esperanza de dos madres que se niegan a dejar de buscar a las otras mitades de su corazón.