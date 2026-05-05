Millones desaparecidos y policías grabados robando: tres años del escándalo Black Street Capital sin justicia

Se cumplieron tres años del cateo a la financiera “ Black Street Capital ” , aquel donde policías de la Ciudad de México a cargo del operativo, fueron grabados robando al menos tres millones de pesos; hoy por ese robo no hay detenidos ni se sabe del dinero.

Cateo fallido y dinero desaparecido: el operativo que derrumbó el caso Black Wall Street Capital

Se trataba de Black Wall Street Capital, asesora de inversiones; de acuerdo con la fiscalía capitalina, lavaba dinero para la delincuencia organizada. Cinco personas fueron detenidas, entre ellas Juan Carlos Minero Alonso.

“Tiene como accionista principal a Juan Carlos ‘N’ a quien la Fiscalía General imputó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, detalló Ulises Lara López, Vocero PGJCDMX en junio de 2023.

El caso se cayó por presuntas irregularidades en el cateo; cámaras de seguridad grabaron cómo policías y el Ministerio Público de la Ciudad de México descubren maletas llenas de dinero en efectivo, pero los delata su nerviosismo al descubrir cientos de billetes.

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#CDMX | Salieron a la luz imágenes del #cateo a la empresa financiera Black Wallstreet Capital.



De acuerdo con los abogados de la empresa, hubo irregularidades y un presunto abuso de #autoridad.



El reporte de @ricardotorresr en @HechosAM. pic.twitter.com/UR0kuBVjqU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2023

Según la empresa, en esas maletas había 3 millones de dólares, en unas... y en otras 15 millones de pesos. Pero la policía solo reportó que encontró 168 mil dólares; según la empresa, el operativo se convirtió en un robo.

Así que las irregularidades del cateo terminaron por tirar el caso de la fiscalía capitalina y Juan Carlos Minero Alonso, el accionista de la firma, quedó en libertad.

“Razón por la que esta tarde obtuvieron el sobreseimiento de la causa penal y su libertad”, agregó en junio de 2023, Ulises Lara López.

De la libertad en México a posible extradición: el nuevo frente internacional contra Juan Carlos Minero Alonso

Dos años después, en mayo de 2025, Minero Alonso fue nuevamente detenido, ahora por la Fiscalía General de la República; fue vinculado a proceso y logró obtener prisión domiciliaria.

En enero de 2026 se reveló que en una corte de Florida también se le acusa de lavado de dinero y fraude.

Ahora las autoridades de justicia de Estados Unidos analizan la posibilidad de solicitar a México la extradición o la entrega de Minero Alonso. Siete policías y el ministerio público que catearon a Black Wall Street Capital fueron encarcelados; del dinero nunca más se supo nada.