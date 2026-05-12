Foto de AMLO con ‘El Titán’ revela complicidad política con huachicol fiscal y un boquete de 600 mil millones de pesos

Dicen que siempre hay un cabo suelto. Aquí está el expresidente López Obrador con José Antonio Cortés Huerta, alias “El Titán” ; la foto es un indicio más de que el narco y el huachicol fiscal son los grandes ductos que ordeñan los políticos corruptos en México.

Cuando pensábamos que solo se robaban el dinero de instituciones como Segalmex o a través de contratos con prestanombres en obras faraónicas, o hasta en poner chapopote en las calles, nos dimos cuenta de la verdadera transa criminal.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos calcula que el tráfico de drogas en México obtiene ganancias hasta de 58 mil millones de dólares al año , mientras que el huachicol fiscal en el sexenio de López Obrador dejó un boquete de 600 mil millones de pesos.

La foto de AMLO con “El Titán” revive dudas sobre huachicol y narcopolítica

El sujeto que aparece en la foto con López Obrador es líder de una célula del cártel del Noreste relacionada con el robo y contrabando de combustible. Fuerzas federales realizaron un amplio operativo que abarcó tres municipios de Nuevo León: Monterrey, San Pedro Garza García y Allende.

En una de esas operaciones cayó ‘El Titán', junto con una mujer que es señalada como integrante de su banda.

“Según informa esta mañana el propio secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, se logra la detención de José Antonio N., una persona identificada como líder de una célula afín a un cartel que tiene presencia aquí en el noreste de la República y cuya operación estaría relacionada con recursos de procedencia ilícita y también contrabando de combustible.

“No únicamente se logra el arresto de esta persona, sino también la detención de una mujer, el aseguramiento de armas de fuego, dinero en efectivo, diversos tipos de droga, el rescate de grandes tigres que estaban al interior de una residencia en un sector muy exclusivo de la zona sur de Monterrey y también el decomiso de vehículos de lujo”, detalló nuestro reportero David Cázares.

El narco y el huachicol fiscal son los grandes ductos de corrupción que atraviesan México.



La foto de López Obrador con “El Titán” revela la complicidad política en un negocio criminal que dejó un boquete de 600 mil millones de pesos al erario. Operativos en Monterrey y Santa… pic.twitter.com/UhsNRSMlaf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2026

No se sabe desde cuándo se robaban probablemente millones de litros de combustible, pero solo hoy encontraron 205 mil litros de combustible robado, 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa y tres vehículos, entre otras cosas.

Tenían equipo especializado para robar con válvulas de cierre rápido y mangueras de alta presión; el túnel fue toda una obra de ingeniería; resulta imposible pensar que un grupo criminal, sin la complicidad de las autoridades, pueda robar, almacenar y distribuir el combustible.

También resulta muy difícil suponer que ningún funcionario de Pemex se daba cuenta de un robo en sus instalaciones, en un poliducto de 18 pulgadas de una terminal de almacenamiento, y que nadie de Pemex supiera nada.

Megadecomisos, túneles y combustible robado: así operaba la red ligada al “Señor de los Buques”

Además del túnel y del titan, fuerzas federales también iban por otro presunto huachicolero de altos vuelos. Iban por Roberto Blanco Cantú, el llamado “Señor de los Buques” ; marinos ingresaron a una lujosa propiedad de San Pedro Garza García, pero no lo encontraron.

Blanco Cantú, quien también se ha identificado como Roberto Brown Cantú, es el accionista mayoritario de “Mefra Fletes”, una empresa investigada en Estados Unidos y México por el contrabando de miles de litros de combustible robado.

Sus pipas eran las que descargaban los millones de litros de combustible decomisados en 2025 en Altamira, Tamaulipas. Así es, le hablo del megadecomiso de diésel que llegó a México en el buque “Challenge Procyon”.

Ese decomiso es pieza central de la trama criminal del huachicol fiscal; primero, confirmó que el combustible robado en México era cruzado a Estados Unidos y regresaba declarado como aditivo o aceite para evadir impuestos y ser reintroducido al mercado; segundo, quedó en evidencia que los ladrones de combustible y carteles no actuaban solos había una red de corrupcion que involucraba a funcionarios de aduanas, marinos y que era comandada supuestamentente por los almirantes Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, los super-sobrinos del Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

El involucramiento de personajes como “El Titán” y el “Señor de los Buques": El megadecomiso de Tamaulipas puso en evidencia que “Mefra-Fletes” también estaba involucrada en los grandes decomisos en Ensenada, Guaymas y Coahuila. Además de otras operaciones detectadas en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

López no solo mintió al decir que combatía el robo de combustible, sino que se benefició de él; de acuerdo al libro de Julio Scherer y Jorge Fernández Menéndez, el oscuro vocero de López, Jesús Ramírez Cuevas, abrió las puertas de palacio al pionero de esta actividad criminal: Sergio Carmona, al que nada más le apodaban “El Rey del Huachicol”.

Estados Unidos sigue la pista del huachicol fiscal y posibles nexos políticos en México

Esta sucia historia criminal ahora tiene muchos eslabones sueltos; Sergio Carmona empezó a ser investigado en Estados Unidos por contrabando de combustible y lavado de dinero.

La DEA informó al gobierno mexicano de sus investigaciones y Carmona negociaba entregarse, pero sabía demasiado y lo mataron . Su hermano, Julio César Carmona, huyó a Estados Unidos y se convirtió en testigo colaborador.

Otro eslabón es el almirante Fernando Farias Laguna, detenido en Argentina y que busca que el presidente Milei le dé asilo político o, en su defecto, lo envíe a Estados Unidos para convertirse en testigo protegido.

Farias Laguna habló en Buenos Aires con el periodista de Código Magenta, Ramón Alberto Garza , y asegura ser un chivo expiatorio y que los verdaderos responsables están impunes.

Farias asegura que el huachicol fiscal es una operación de Estado donde diversas secretarías y dependencias roban dinero y son parte de este crimen.

Abordó además el tema del audio donde el contralmirante Fernando Rubén Guerrero denuncia a su tío, el almirante Ojeda Durán, la red de huachicol fiscal.

Farias Laguna asegura que el contralmirante no dijo que él y su hermano comandaran la red de huachicol fiscal, sino que los responsables usaban sus nombres como salvoconducto y que él mismo fue quien gestionó el encuentro con su tío.

“Fernando Farías Laguna dice, desde su reclusión en Buenos Aires que él mismo lo promovio, basado en sus mensajes fechados de whatsapp en los que deja clara evidencia que fue él y nadie más el que denunció el trafico de combustible no el que protegía a la red que lo operaba”, explicó el periodista Ramón Alberto Garza.

Farias Laguna dijo que el asesinato del denunciante, el contralmirante Guerrero, y una serie de amenazas lo obligaron a huir del país; dice que pidió a su hermano, Manuel Roberto, que se fueran juntos, pero se negó diciendo que “el que nada debe, nada teme”.

El hermano se presentó a una audiencia, fue detenido y ahora está preso en el penal del Altiplano. Desde ahí ha enviado cinco cartas a palacio, donde denuncia fabricación de delitos e irregularidades en la investigación.

Los Farias dicen que la 4T ya eligió hacerlos responsables del huachicoleo fiscal, pero ahí están como truenos de tormenta las denuncias de que ese dinero, esos miles de millones de pesos, se usaron para financiar a Morena o se los robaron.

La revelación de que López Obrador supo del huachicoleo en Palacio Nacional; eso también lo saben en Estados Unidos y probablemente formen parte de las nuevas demandas de detención y extradición de gobernadores y narcopolíticos mexicanos.