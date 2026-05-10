El 10 de mayo ya no es lo mismo: Madres buscan a sus hijos en lugar de celebrarlos

Mientras millones de familias en México celebran el Día de las Madres entre flores, regalos y reuniones, para otras mujeres esta fecha se ha convertido en un recordatorio constante de la tragedia que viven por la desaparición de sus hijos.

Ese es el caso de Adriana Carrillo, quien desde hace dos años enfrenta un vacío que asegura le arrebató por completo la alegría del 10 de mayo. Su hijo Fernando desapareció y desde entonces nada volvió a ser igual.

Madre de cinco hijos e integrante de un colectivo de búsqueda en Nuevo León, Adriana relata que el dolor no disminuye con el paso del tiempo. Por el contrario, asegura que cada Día de las Madres se vuelve más difícil mientras observa a otras familias convivir completas.

“El dolor es algo que te corroe los huesos”, explica al intentar describir la angustia que vive desde la desaparición de su hijo. Aunque sus otros hijos continúan acompañándola y tratando de mantener viva la fecha, reconoce que siempre falta alguien en la mesa.

Las madres buscadoras cambiaron los festejos por marchas y exigencias

Lejos de los festejos tradicionales, Adriana asegura que ahora el 10 de mayo se vive de otra manera. Ya no hay emoción por los regalos o celebraciones; en cambio, dedica el día a marchar y exigir respuestas a las autoridades ante la falta de avances en miles de casos de desaparición en México.

“Sientes que es otro día más”, lamenta. Aunque intenta mantenerse fuerte por sus hijos y nietos, reconoce que emocionalmente la fecha perdió todo significado.

Incluso los detalles más simples, como recibir flores, se transformaron en un golpe emocional. Adriana recuerda especialmente una ocasión en la que Fernando llegó con un ramo de rosas pese a que él mismo decía que no le gustaba regalarlas porque “las rosas se mueren”.

Aquel recuerdo quedó marcado para siempre en su memoria.

“Me dijo: ‘Sé que te gustan las rosas’. Ahora cada vez que me llevan flores recuerdo sus palabras… ya no quiero rosas”, cuenta con tristeza.

La desaparición de personas sigue marcando a miles de familias en México

El testimonio de Adriana refleja una realidad que se repite en distintas partes del país. Miles de madres buscadoras continúan recorriendo calles, carreteras y terrenos clandestinos intentando encontrar respuestas sobre el paradero de sus hijos desaparecidos.

En medio de discursos oficiales sobre seguridad, colectivos de búsqueda siguen denunciando abandono institucional, falta de investigaciones efectivas y una crisis de desapariciones que no deja de crecer.

Para Adriana, el mejor regalo este Día de las Madres no sería una fiesta ni un ramo de flores. Su único deseo sigue siendo el mismo desde hace dos años: saber dónde está Fernando y poder volver a abrazarlo.