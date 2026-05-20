Las pistas que tienen a Morena contra las cuerdas: narco, Segalmex y operadores chavistas

El gobierno de Estados Unidos elevó de tono su narrativa contra los grupos criminales mexicanos y, de paso, lanzó un mensaje que en México ya empezó a generar nerviosismo político. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que quienes reciban dinero del narcotráfico o colaboren financieramente con organizaciones criminales consideradas terroristas podrían quedar bajo la mira de Washington.

Las declaraciones llegan en medio de una nueva estrategia de presión contra el crimen organizado, particularmente contra el Cártel de Sinaloa y otros grupos señalados por autoridades estadounidenses como amenazas terroristas. El mensaje fue directo: no solo se perseguirá a los criminales armados, también a sus redes financieras y políticas.

El funcionario estadounidense incluso puso como ejemplo recientes investigaciones relacionadas con instituciones financieras mexicanas presuntamente vinculadas al lavado de dinero de cárteles. Ese punto volvió a encender las críticas de sectores opositores que desde hace años denuncian posibles nexos entre operadores políticos, empresarios y estructuras criminales.

El caso Zapatero revive sospechas sobre alianzas políticas internacionales

Mientras en Washington aumentan las advertencias, en España el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero volvió al centro de la polémica tras señalamientos relacionados con presuntas redes de lavado de dinero y vínculos con operadores del chavismo.

El exmandatario español ha sido durante años una figura cercana a gobiernos de izquierda en América Latina, incluyendo los de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Además, públicamente respaldó el proyecto político de Morena y del expresidente Andrés Manuel López Obrador en distintos momentos.

Las acusaciones reactivaron el debate sobre los vínculos políticos e ideológicos entre sectores de la izquierda latinoamericana y gobiernos señalados por corrupción, autoritarismo o presuntas operaciones financieras opacas. En redes sociales y espacios de opinión, críticos del obradorismo retomaron viejas acusaciones sobre presuntos apoyos económicos provenientes de Venezuela hacia campañas políticas en México, aunque muchas de esas versiones no han sido judicialmente comprobadas.

Segalmex vuelve al centro del escándalo

Otro de los temas que regresó a la conversación pública es el fraude en Segalmex, considerado por analistas y organizaciones civiles como uno de los mayores casos de corrupción en la historia reciente del país.

Investigaciones periodísticas y reportes oficiales han documentado irregularidades multimillonarias relacionadas con contratos simulados, compras fantasma y desvío de recursos públicos destinados a programas alimentarios. El caso incluso ha sido relacionado con operaciones internacionales que habrían involucrado envíos de productos hacia Venezuela en esquemas bajo sospecha.

En ese contexto reapareció el nombre de Alex Saab, señalado por autoridades estadounidenses como operador financiero del régimen de Maduro. Saab enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos y diversos sectores consideran que la información que pudiera aportar podría tener repercusiones políticas en varios países de América Latina.

Sarah Carter llega a México en medio de la presión bilateral

A la tensión se suma la visita a México de Sarah Carter, quien sostendrá reuniones con autoridades mexicanas para revisar la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

La funcionaria estadounidense ha mantenido un discurso duro contra los cárteles mexicanos y ha insistido en que las organizaciones criminales deben ser combatidas con una estrategia más agresiva y coordinada.