¿Quién pompó? Los lujos que persiguen a José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO

Las recientes acusaciones y señalamientos surgidos desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado volvieron a poner bajo el reflector a familiares de figuras de la llamada Cuarta Transformación. En medio de la polémica, uno de los nombres que nuevamente acapara la atención es el de José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Las críticas no son nuevas. Desde hace varios años, opositores y organizaciones civiles han cuestionado el estilo de vida del hijo mayor del exmandatario, especialmente por propiedades, viajes y eventos que contrastan con el discurso de austeridad promovido durante el sexenio pasado.

La frase “¿Quién pompó?”, utilizada constantemente en redes sociales, volvió a cobrar fuerza luego de que se retomaran antiguos casos relacionados con casas, compras de lujo y celebraciones exclusivas.

La Casa Gris: la polémica que marcó el sexenio

Uno de los episodios más recordados es el de la llamada “Casa Gris” en Houston, Texas. La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló en 2022 que José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, habitaron una residencia vinculada con Keith Schilling, alto directivo de la empresa Baker Hughes.

La propiedad, ubicada en una zona exclusiva de Houston, fue valuada en más de 11 millones de pesos y contaba con amplios espacios y acabados de lujo.

El caso desató críticas debido a que Baker Hughes mantenía contratos con Petróleos Mexicanos durante el gobierno federal.

Aunque López Beltrán negó irregularidades, la polémica abrió un intenso debate sobre posibles conflictos de interés y la congruencia del discurso presidencial sobre austeridad.

Las nuevas polémicas en Coyoacán y Sinaloa

Años después, nuevos reportes colocaron nuevamente a José Ramón López Beltrán en el centro de la conversación pública.

En 2023 se difundió que residía en una casa ubicada en Ciudad de México, presuntamente propiedad de una asistente ligada a un diario nacional que habría recibido contratos de publicidad gubernamental millonarios.

A esto se sumó otra controversia relacionada con la fiesta de XV años de su hijastra, realizada en uno de los salones más exclusivos de Culiacán. En redes sociales circularon imágenes y versiones sobre arreglos florales gigantes, espectáculos circenses, música en vivo y un vestido diseñado especialmente para la celebración.

El evento fue duramente criticado por usuarios que recordaron los constantes mensajes presidenciales contra el lujo y el dispendio.

Compras de lujo y vacaciones exclusivas del hijo de AMLO

Las polémicas también crecieron tras difundirse imágenes de José Ramón López Beltrán realizando compras en tiendas de lujo y vacacionando en destinos exclusivos.

En una ocasión fue captado saliendo de una boutique italiana en Texas, mientras que en otra se le vio en una reconocida joyería en Quintana Roo.

Una #austeridad muy lujosa



Imágenes captaron al hijo mayor de López Obrador, José Ramón López Beltrán, realizando compras en una #joyería.



Las postales muestran a López Beltrán dentro del establecimiento de lujo ubicado en una de las zonas comerciales más concurridas de… pic.twitter.com/YZK1y4e5gh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 11, 2026

Además, trascendió que pasó vacaciones de Semana Santa en uno de los resorts más exclusivos del Caribe mexicano.

Para críticos del gobierno anterior, estas escenas contrastan con los discursos de austeridad republicana promovidos durante años desde Palacio Nacional.

Morena defiende a José Ramón López Beltrán

Pese a las críticas, figuras de Morena han salido públicamente en defensa del hijo del expresidente. Uno de ellos fue el senador Gerardo Fernández Noroña, quien aseguró que nadie puede obligar a otra persona a vivir bajo un modelo de austeridad.

Las declaraciones también generaron debate en redes sociales, donde usuarios cuestionaron si los familiares de figuras políticas deben mantener coherencia con los principios promovidos desde el poder.

Mientras tanto, el tema continúa generando conversación pública y se mantiene como uno de los episodios más polémicos relacionados con familiares de la llamada 4T.