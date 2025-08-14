Logo InklusionSitio accesible
EU contra cárteles mexicanos: sanciona a “Cárteles Unidos” y “Los Viagras”

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos toma medidas decisivas contra los violentos cárteles mexicanos, y sanciona a Cárteles Unidos y Los Viagras.

Escrito por: Arturo Engels
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos reconocidos cárteles mexicanos: Cárteles Unidos y Los Viagras.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy jueves 14 de agosto de 2025, las sanciones para dos cárteles mexicanos, Cárteles Unidos y Los Viagras, así como a siete personas vinculadas al terrorismo, narcotráfico y extorsión en el sector agrícola de México.

