EU contra cárteles mexicanos: sanciona a “Cárteles Unidos” y “Los Viagras”

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy jueves 14 de agosto de 2025, las sanciones para dos cárteles mexicanos, Cárteles Unidos y Los Viagras, así como a siete personas vinculadas al terrorismo, narcotráfico y extorsión en el sector agrícola de México.