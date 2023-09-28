¿Qué es el misterioso polvo negro que apareció en la sonda Osiris-Rex de la NASA?

Un momento histórico se vivió el pasado martes 26 de septiembre, cuando la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio(NASA, por sus siglas en inglés) abrió la sonda de la misión Osiris-Rex, misma que regresó con fragmentos del asteroide Bennu, pero, al destaparla encontraron un misteriosos polvo negro, ¿Qué significa?

El curioso hallazgo se dio a siete años de su despegue, pues la sonda aterrizó en la ciudad de Utah, en Estados Unidos, en lo que fue considerado como una acción de alto riesgo.

¿Cuándo revelará la NASA lo que encontró en el asteroide Bennu?

La agencia espacial estima que el próximo 11 de octubre darán a conocer los hallazgos que trajo la sonda Osiris-Rex, por lo que muchos amantes del espacio comienzan a cuestionarse qué es el polvo negro que tiene un peso de 250 gramos y que de momento no se tiene información.

Actualmente, las muestras permanecerán en el Centro Espacial Johnson de la NASA, ubicados en la ciudad de Houston, ahí será cuidado y almacenado para que un grupo realice un análisis de la composición del asteroide Bennu, mismo que permita comprender mejor cómo se formó el Sistema Solar y cómo se hizo posible que la tierra fuera habitable, entre otras importantes preguntas de la ciencia.

“A scientific treasure box.”



Scientists gasped as the lid was lifted from the #OSIRISREx asteroid sample return canister, showing dark powder and sand-sized particles on the inside of the lid and base.



Read more from the @NASA_Johnson curation lab: https://t.co/JBw6TCI7kB pic.twitter.com/t43QEDLH7G — NASA Astromaterials (@Astromaterials) September 26, 2023

¿El asteroide Bennu se impactará contra la Tierra?

Hasta el momento, la incertidumbre por un posible impacto del asteroide Bennu contra la Tierra mantiene a los científicos en constante análisis, pues consideran podría ocurrir en 118 años, aproximadamente, en el 2300.

El impacto de Bennu contra nuestro planeta es considerado una realidad; sin embargo, las probabilidades de estrellarse son de una entre mil 750, aunque pareciera mucho tiempo, anteriormente estimaban 2 mil 700, lo que significa que Bennu representa cada vez más una mayor amenaza contra la Tierra.

La NASA estableció que el asteroide mide 492 metros de diámetro y lo ejemplificó con el Empire State Building de Nueva York; sin embargo, de estrellarse contra la Tierra podría liberar una cantidad de energía equivalente a 22 bombas atómicas.

