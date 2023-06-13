¿Seremos ricos? La NASA ya tiene misión para llegar al “asteroide de oro”

Identificado desde hace varios años, finalmente en 2023 se llevará a cabo la misión que llevará a la Agencia Espacial estadounidense (NASA) a la roca más valiosa que se ha identificado hasta el momento. Se trata de un viaje al popularmente conocido "asteroide de oro", el cual tiene un valor superior al de toda la economía global y para el que Estados Unidos ya tiene todo un plan.

Dirigida por la Universidad Estatal de Arizona, las operaciones y navegación de la "Misión Psyche" correrán a cargo del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, en un viaje que la agencia catalogó como una "ventana única a la violenta historia de colisiones y acumulación que creó los planetas terrestres".

¿Nos hará ricos? Este es el objetivo de la "Misión Psyche" para llegar al "asteroide de oro"

A pesar de lo tentador que puede sonar para los terrestres el valor económico de esta roca, la NASA explica que el objetivo primordial de la ciencia es poder acercarse al origen de los planetas, pues el asteroide podría ser el único con su núcleo expuesto, donde se esconden los metales valiosos, algo a lo que no se puede llegar en la Tierra o cualquier otro planeta.

"Las lecciones aprendidas con Psyche se implementarán en toda nuestra cartera de misiones. Estoy entusiasmado con los conocimientos científicos que Psyche proporcionará durante su vida útil y su promesa de contribuir a nuestra comprensión del núcleo de nuestro propio planeta", informa Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Science Mission Directorate de la NASA,

La misión Psyche de la @NASA , que explorará un asteroide rico en metales del mismo nombre, está en camino de lanzarse en octubre de 2023 después de un retraso de un año para completar las pruebas críticas. pic.twitter.com/RcLdyDEUBi — Observatorio Astronómico U. Sergio Arboleda (@LaSergioEsCosmo) April 5, 2023

¿De qué está hecho el "asteroide de oro" al que va la "Misión Psyche"?

Según menciona el JPL de la NASA, el asteroide Psyche es único porque tiene expuesto el núcleo, el cual está conformado por níquel-hierro de un planeta primitivo y se trata de uno de los componentes básicos de nuestro sistema solar. Además, se estima que puede contener metales como el oro y el platino, motivo por el que recibe este apodo.

¿Dónde está el "asteroide de oro" por el que va la NASA?

El asteroide Psyche-16 orbita el Sol entre Marte y Júpiter, concretamente en un cinturón de asteroides a 370 millones de kilómetros de la Tierra y tiene un diámetro aproximado de 210 kilómetros, por lo que de acuerdo con lo establecido por la NASA, la idea es poder obtener la siguiente información.

