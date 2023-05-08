Este es el robot con forma de anguila que enviará la NASA a una luna de Saturno

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) diseñó un robot con forma de anguila para investigar la superficie de una de las lunas de Saturno, el cual ya fue sometido a pruebas en un glaciar de Canadá.

El robot es llamado Exobiology Extant Life Surveyor (Topógrafo de Vida Exobiológica Existente) abreviado como EELS, que suena de forma similar a la palabra anguila (eel) en lengua inglesa, ha sido diseñado para sondear la superficie de Enceladus, una de las lunas de Saturno que tiene una superficie primordialmente de hielo.

What would it be like to gaze at the geysers of Enceladus? Or see a sky with two suns?



Take a tour across the galaxy—then hang it on your wall—with @NASAJPL's Visions of the Future posters: https://t.co/Icim0FsxyA pic.twitter.com/ayJTHVdcjX — NASA (@NASA) June 10, 2022

¿Cómo es el robot EELS?

El robot tiene una forma de serpiente, de acuerdo con la propia descripción de la NASA y tiene diversos segmentos idénticos con mecanismos de propulsión y actuación.

“EELS usa unidades novedosas como mecanismos de agarre que actúan como rieles, así como unidades de hélice submarina, dándole la capacidad al robot de salir por un respiradero y salga a la superficie del océano”, señala la NASA.

El robot tiene una parte superior, que simula una cabeza, la cual contiene diversos sensores que ayudará a detectar las partículas y elementos químicos en la atmósfera de la luna de Saturno.

El robot EELS cuenta con motores y sensores que le permiten cambiar su posición e inncluso moverse bajo el agua. |NASA

El satélite natural de Saturno llamado Enceladus tiene erupciones de partículas y gas que salen aproximadamente a mil 287 kilómetros por hora. Este tipo de fenómeno parece que es continuo y genera un halo de polvo fino de hielo alrededor del satélite, de acuerdo con la información obtenida por la misión de exploración Cassini, en 2005.

Con ello en mente, EELS tiene sensores que le permite buscar este tipo de erupciones. De forma autónoma, el robot se introducirá a los conductos donde sale este tipo de vapor, con motores en que se sujetan y rotan para adaptarse a una forma de espiral.

“EELS se adapta a las ventilas. Se reconfigura mientras avanza, basándose en las fuerzas que miden los sensores al presionar contra las paredes”, señala un video de la NASA.

Incluso el robot está diseñado para estar dentro del agua y moverse por su cuenta. La agencia estadounidense ha realizado pruebas con este aparato en una pista de hielo en Pasadena, así como en el glaciar Athabasca, en Alberta, Canadá.

La creación de los científicos tiene una longitud de 4.9 metros y un peso de 100 kilogramos. Las pruebas del aparato, tanto en entornos cerrados como en campo para demostrar sus capacidades, terminarán en 2024, y para llegar a Enceladus, el viaje tardaría hasta 12 años.

