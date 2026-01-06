VIDEO | Israel lanza ataques contra Líbano a pesar del alto el fuego

Este lunes, el ejército israelí rompió la calma con un despliegue de drones y aviones de combate que impactaron en zonas habitadas del sur del Líbano. Según los reportes, el ataque no solo buscaba objetivos militares, sino que provocó el derrumbe de viviendas y daños graves en vehículos de civiles.

Israel justificó estas acciones asegurando que estaba atacando "infraestructura militar" de los grupos Hezbolá y Hamás. Sin embargo, el regreso del humo y las explosiones ha sembrado el pánico en una población que apenas intentaba reconstruir su vida tras la guerra de los últimos tiempos.

🚨 #Israel intensificó sus ataques en el sur del Líbano pese al alto el fuego vigente.



El ejército israelí lanzó bombardeos aéreos y ataques con drones contra varias localidades, dejando viviendas destruidas, vehículos dañados y severas afectaciones a zonas habitadas. pic.twitter.com/I082Pgw1ro — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 6, 2026

Israel lanza órdenes de evacuación

Antes de que cayeran los proyectiles, los portavoces militares de Israel emitieron órdenes de desalojo urgentes para los habitantes de cuatro localidades específicas. En el este del país, en el Valle de la Bekaa, las aldeas señaladas fueron Hammara y Ain el-Tineh; mientras que en el sur, el aviso fue para Kfar Hatta y Aanan.

Estas órdenes suelen ser el preludio de ataques a gran escala , lo que obligó a cientos de familias a salir de sus casas con lo poco que pudieron cargar, temiendo que sus pueblos queden reducidos a cenizas.

Israel continúa rompiendo la tregua de alto al fuego

Aunque Israel y el Líbano firmaron un alto el fuego mediado por Estados Unidos en 2024 , el acuerdo parece estar en cuidados intensivos. Desde que se detuvieron los combates mayores, ambos bandos se han lanzado acusaciones constantes de violar lo pactado.

Israel sostiene que Hezbolá sigue operando en las sombras, mientras que el gobierno libanés denuncia que los ataques israelíes son una violación directa a su soberanía nacional. Lo cierto es que, sobre el terreno, las armas han vuelto a hablar con más fuerza que los diplomáticos.

Israel bombs Lebanon on Mondays and Thursdays.



Israel bombs Syria on Wednesdays.



Israel bombs Palestine the rest of the week.



Only Israel can bomb 3 countries and still be perceived as the victim. pic.twitter.com/xce1Mp5RoJ — Mohamad Safa (@mhdksafa) January 5, 2026

Ataques en Líbano ponen en duda paz regional

Este nuevo episodio de violencia pone en duda si el acuerdo de paz podrá sobrevivir el resto del año. El Líbano, ya golpeado por una crisis económica y social profunda, no parece estar en condiciones de soportar otro conflicto prolongado.

Mientras la comunidad internacional pide moderación, los ataques de este lunes ponen en duda los acuerdos a los que ambos países se comprometieron.