Saca “navaja” alumno de 5to grado de primaria en Nuevo León

Un niño de quinto grado de primaria llevó al salón de clases un arma punzocortante presuntamente una navaja y la mostrara a sus compañeros. Los hechos ocurrieron el martes en la Colonia Primaria Centenario de la Revolución Mexicana en el turno matutino, ubicada en la Colonia Hacienda El Palmar en Santa Catarina, Nuevo León.

La versión de los compañeros del de 5to año “B”, es que en plena clase el menor sacó una navaja, la desenfundó y la mostró a todo el salón.

“Mí hija llegó muy asustada, apenas pasé por ella, al momento de subirse al carro me dijo que un compañero le había quitado la funda a pues ella dijo un cuchillo y cuando llegamos a casa le dijo a su papá y le pregunta que como era le levantó como una navaja. Dijo: mí maestro se salió llorando, tal vez porque no supo qué hacer, pidió que nos resguardaran y pues la niña se iba tan asustada que de hecho ella llegó no comió, se durmió toda la tarde y me dijo temblando que si iba a venir a la escuela,” dijo Perla Salas, madre de familia.

Las madres de familia temen que pueda ocurrir algo mayor contra sus pequeños hijos.

“Yo tengo a mí niño en primero y el niño que trae la navaja está en quinto pero como quiera es preocupante porque está dentro de la escuela. Yo gracias a dios alcancé a recoger a mí niño para que me lo entregaran; más que nada, que la mami se presente, cómo es posible que nuestro hijos que no han hecho nada tengamos que venir por ellos, y todo y la mami del niño no se presente o el niño no se lo lleven o le chequen su mochila ahora debe de haber más seguido mochila segura,” declaró otra madre de familia de nombre Miranda.

De acuerdo con la versión de los menores, el chico tiene problemas de comportamiento, lo han acusado de miradas morbosas y de lanzarles orina a la hora del recreo.

Algunos papás decidieron no enviar a sus hijos a la escuela con el fin de resguardar su integridad, mientras que otros solicitaron la salida temprano de los estudiantes.

La directora identificada como María del Carmen Ortíz no ha dado la cara a los adultos quienes exigen una explicación y solución al problema que tiene años sucediendo incluso con el hermano del menor implicado.