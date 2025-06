El Imperio Contraataca: La nueva Suprema Corte de Morena

“Así muere la democracia, con un estruendoso aplauso”, recurrí a esta grase en una columna pasada y hoy más que nunca resuena entre las ruinas de nuestra República. mismo que está regocijándose porque su plan para monopolizar el poder rindió frutos.

Poco importó el fracaso de esta elección judicial con apenas el 13% de participación ciudadana—9 de cada 10 personas decidieron no participar— al final el resultado fue el mismo: la cooptación del Poder Judicial en manos del régimen.

Para asegurar la victoria, se repartieron acordeones entre los votantes, listas que indicaban por quién debían votar. Así, el imperio de Morena logró colocar a sus nueve candidatos en la Suprema Corte, consolidando su control sobre el Poder Judicial.

Ministros que conformarían la SCJN son afines a Morena y aparecieron en acordeones

Con el avance de los cómputos de la elección judicial del pasado 1 de junio—para sorpresa de nadie— los ministros que conformarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son afines a Morena y por si esto no fuera lo suficientemente preocupante, aparecieron en los acordeones que fueron repartidos ilegalmente.



Hugo Aguilar Ortiz : originario de Oaxaca, podría ganar la presidencia, pues cuenta con la mayoría de votos. Durante el sexenio de AMLO, fue coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), periodo en el que mostró afinidad al oficialismo.

: originario de Oaxaca, podría ganar la presidencia, pues cuenta con la mayoría de votos. Durante el sexenio de AMLO, fue coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), periodo en el que mostró afinidad al oficialismo. Lenia Batres: Fue designada como ministra de la Suprema Corte por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ).

Fue designada como ministra de la por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ( ). Yasmin Esquivel: También fue propuesta en 2019 para contender por un lugar en la Suprema Corte por el entonces presidente López Obrador.

También fue propuesta en 2019 para contender por un lugar en la Suprema Corte por el entonces presidente López Obrador. Loretta Ortiz : Fue diputada de Morena de 2012 al 2015 y fue elegida como ministra de la Suprema Corte tras ser parte de la terna propuesta por el entonces presidente López Obrador para sustituir al ministro saliente José Franco González.

: Fue de 2012 al 2015 y fue elegida como ministra de la Suprema Corte tras ser parte de la terna propuesta por el entonces presidente López Obrador para sustituir al ministro saliente José Franco González. Maria Estela Rios: Cercana al expresidente López Obrador.

Giovanni Figueroa.

Irving Espinosa: Fue asesor en la Secretaría de la Mesa Directiva, del grupo parlamentario de Morena , a cargo de la entonces diputada Ernestina Godoy Ramos, de noviembre de 2015 a julio de 2018.

, a cargo de la entonces diputada Ernestina Godoy Ramos, de noviembre de 2015 a julio de 2018. Aristides Guerrero (o también conocido como ministro Chicharrón): fue presidente del Instituto de Transparencia del gobierno capitalino

Sara Irene Herrerías: Es señalada por su paso por gobiernos que hoy Morena señala como el “viejo régimen”.

Bien se nos dijo desde antes: “Ya tenemos los ganadores, lo único que falta es la elección”. Es decir, que el despilfarro de 7 mil millones de pesos de nuestros impuestos fueron una falsa formalidad.

Lo más alarmante es que se hizo a la vista de todos, con aplausos, con cinismo, y con apenas un puñado de votos. Todos vimos las felicitaciones después de la farsa, las palmadas en la espalda, los abrazos y los festejos de la “victoria democrática”.

Aunque esto debería de indignarnos y enojarnos, lo que no podemos fingir es sorpresa, pues la muerte de la democracia mexicana lleva tiempo cocinándose. Lo que vimos el pasado 1 de junio no fue una victoria democrática, fue la coronación de un imperio que está borrando los contrapesos bajo el disfraz de democracia. La SCJN ya no será un poder autónomo, sino un brazo más del régimen.

