Exhiben hospital del IMSS Bienestar en Tuxpan: mujer convulsiona sin recibir atención inmediata

Una mujer que sufrió un ataque de epilepsia dentro del hospital del IMSS Bienestar en Tuxpan, Nayarit, fue captada en video mientras convulsionaba presuntamente sin recibir atención inmediata; en las imágenes se observa cómo la mujer convulsiona ante la presencia del personal médico, lo que desató acusaciones de negligencia por parte de sus familiares.

Tras la difusión de las imágenes en redes sociales, autoridades estatales respondieron ante la polémica.

Denuncian falta de atención en IMSS Bienestar Tuxta, Nayarit

Familiares de una paciente denunciaron presunta negligencia médica en el hospital del IMSS Bienestar en Tuxpan, Nayarit, luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que una mujer convulsiona dentro de las instalaciones sin recibir atención inmediata.

En las imágenes se observa a la mujer en los brazos de sus familiares mientras presenta un ataque de epilepsia, en presencia de personal médico y otras personas.

Familiares de una mujer que sufrió un ataque de epilepsia en el Hospital del IMSS Bienestar en Tuxpan, Nayarit, denunciaron una presunta negligencia médica al no recibir atención inmediata.



Además, se observa a una trabajadora del hospital obstruyendo una de las entradas donde se encontraban tres enfermeras platicando dentro de un cubículo.

Al darse cuenta de que estaban siendo grabadas, se retiraron del lugar, mientras el personal de seguridad pedía a la persona no grabar.

De acuerdo con sus familiares, la falta de intervención oportuna puso en riesgo su salud, por lo que exigieron una investigación y sanciones en caso de confirmarse alguna omisión.

Tras la difusión del video, el delegado del IMSS Bienestar en Nayarit, Gregorio Sánchez, aseguró que la paciente sí fue atendida y que se dará seguimiento al caso.

Paciente amenaza con lanzarse en hospital del IMSS en León

Al interior del Hospital General Regional No. 58 del IMSS en León, Guanajuato, una paciente fue captada caminando sobre una viga de acero a varios metros de altura y amenazando con lanzarse al vacío.

La escena generó pánico entre pacientes y personal médico, además de una intensa movilización de cuerpos de emergencia dentro del nosocomio para evitar una tragedia.

Mediante un boletín, la dependencia de salud informó que ante la situación se activó el protocolo institucional de respuesta a emergencias conductuales.