El Salvador anuncia programa de becas para estudiantes con buenas calificaciones

A estas alturas, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, debería comenzar a cobrar la cátedra que le da a esos regímenes dictatoriales, que primero devoran popularidad y luego expulsan populismo.

Amantes de las caravanas con sombrero ajeno, mentirosos profesionales que hoy fingen darle de comer a los mismos que mañana matarán de hambre.

“El Estado remueva todos esos bloqueos para que ustedes puedan hacer su vida con total libertad, puedan ir a cualquier lugar con total libertad, puedan trabajar, estudiar, soñar, visitar, contemplar, con total libertad”, Nayib Bukele.

Nayib Bukele y apoyos a jóvenes de El Salvador

Ante más de 10 mil jóvenes, el presidente de El Salvador habló de los apoyos a la juventud que sí estudia, a los que no les basta nomás con no ser adultos que no trabajan ni con presentarse a clases, nomás a escuchar cochino reguetón, porque el régimen igual les regala el dinero que no le pertenece.

Bukele habló de las becas técnicas y universitarias para los jóvenes que quieren estudiar, pero no tienen los medios suficientes o que sí los tienen, pero tampoco les cae mal un incentivo.

“Estamos anunciando un programa de becas que beneficia a todos los jóvenes de El Salvador, con el único requisito de obtener buenas notas, completar el proceso formativo y hacer trabajo comunitario”, dijo el mandatario.

Destino de recursos para apoyar a jóvenes

Nada de universidades fantasma, como las de acá, rémoras del erario, vampiras del presupuesto público.

Buenas notas, estudios completos, no truncos. Trabajo comunitario de al menos 60 horas, nada de abrazos. Mejor utilizar los recursos para lo que son, una mano para castigar al que delinque y la otra para incentivar al que se desarrolla.

“La mano dura del gobierno o el régimen de excepción es el que se encarga de que ustedes tengan libertad, pero la mano blanda del gobierno es la que se encargará de que ustedes tengan oportunidades y que no haya ninguna limitante a su desarrollo”, dijo el mandamiento salvadoreño.

Porque lo que se promete con dichos, se cumple con hechos.