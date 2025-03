El dictador Maduro exige a Bukele liberar a los 238 venezolanos deportados por Trump

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió este miércoles al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, la entrega de los 238 venezolanos deportados por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e ingresados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.

Maduro exige la entrega de los migrantes venezolanos recluidos en el CECOT

Durante un acto público, Maduro calificó la deportación como un “secuestro” y aseguró que los venezolanos no cometieron delitos en EU ni fueron sometidos a juicio previo. También pidió a la población salvadoreña que presione a su gobierno para evitar lo que considera una injusticia.

“Que Nayib Bukele no sea cómplice de este secuestro. Nuestros muchachos no cometieron ningún delito en EU, no les dieron derecho a la defensa y fueron enviados a un campo de concentración en El Salvador”, afirmó Maduro.

Hasta el momento, el gobierno salvadoreño no ha respondido a las declaraciones del mandatario venezolano, mientras que el Departamento de Estado de EU tampoco ha emitido comentarios sobre la solicitud de Caracas.

¿Por qué fueron deportados los venezolanos a El Salvador?

Las autoridades migratorias de EU justificaron la deportación argumentando que los venezolanos formaban parte de la organización criminal El Tren de Aragua, recientemente designada como grupo terrorista y considerada una amenaza para la seguridad nacional.

Como parte de un acuerdo entre Washington y San Salvador, los presuntos miembros del grupo delictivo fueron trasladados directamente a la megacárcel CECOT, en la que también fueron recluidos 23 ciudadanos salvadoreños deportados por vínculos con pandillas.

Sin embargo, EU no ha presentado pruebas públicas que demuestren la afiliación de los deportados con El Tren de Aragua. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aseguró haber realizado una revisión detallada de los perfiles antes de proceder con su expulsión.

Protestas y reacciones en Venezuela

La deportación de los venezolanos a El Salvador ha generado protestas en Caracas y otras ciudades. Algunos manifestantes han identificado a familiares entre los deportados y rechazaron las acusaciones de criminalidad.

“Mi hermano migró a EU en busca de trabajo, no es un delincuente. Queremos su regreso”, expresó un manifestante en Caracas.

Hasta el momento, ningún gobierno ha publicado la lista oficial de deportados, lo que ha incrementado la incertidumbre entre sus familiares.