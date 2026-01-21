Criminal entregado a EU “salpica” al gobierno municipal de Coalcomán

Entre los criminales entregados recientemente a Estados Unidos hay uno cuyo nombre vuelve a colocar a Coalcomán en el centro de la polémica. Se trata de un presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con señalamientos de nexos con el gobierno municipal.

A pesar de las denuncias y de una investigación abierta, las acusaciones contra la alcaldesa de Coalcomán no han derivado en sanciones ni en procesos penales en su contra. Tampoco han avanzado las indagatorias que se anunciaron tras los hechos que la colocaron bajo escrutinio público.

El caso vuelve a cobrar relevancia ahora que Armando Gómez, alias “Delta 1”, identificado como uno de los mandos del CJNG , ya enfrenta a la justicia estadounidense, mientras la autoridad municipal señalada permanece en el cargo.

Un “agradecimiento” público al CJNG

En diciembre de 2024, el gobierno municipal de Coalcomán agradeció públicamente a líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación por sus aportaciones para la realización de una fiesta navideña.

Durante el evento, se mencionó directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” a sus hijos conocidos como “El Dos” y “El Tres”, así como al comandante “Delta 1”, agradeciéndoles por los regalos entregados a la población.

La investigación que se abrió… y no avanzó

La celebración provocó que la Fiscalía de Michoacán abriera una investigación. Sin embargo, el proceso no derivó en consecuencias jurídicas para la presidenta municipal.

Miguel Alfonso Meza, integrante de la plataforma Narcopolíticos, señaló que la alcaldesa Anavel Ávila cuenta con al menos dos carpetas de investigación por presunta relación con desaparición forzada, delito al que, afirmó, se habría dedicado “Delta 1”.

Añadió que una prima de la alcaldesa fue pareja de este presunto criminal y que incluso fue detenida años atrás junto con él.

El juicio político que se frenó

Ante estos hechos, el Congreso de Michoacán inició un juicio político contra Ávila. No obstante, el procedimiento se detuvo tras una orden judicial.

Alfonso Janitzio Chávez, diputado local, explicó que el Congreso fue obligado a frenar el proceso bajo el argumento de que no se había seguido el procedimiento adecuado, no por errores del Legislativo, sino por decisiones de autoridades judiciales.

“Delta 1” enfrenta a la justicia de EU; la alcaldesa de Coalcomán sigue

Mientras Armando Gómez, alias “Delta 1”, identificado como el tercer hombre más importante del CJNG en Guadalajara, ya enfrenta cargos ante autoridades de Estados Unidos, la alcaldesa de Coalcomán continúa en funciones.

Lejos de disiparse, las denuncias se acumulan. De acuerdo con Miguel Alfonso Meza, existen nuevas quejas que apuntan a presuntos actos de extorsión a habitantes del municipio para despojarlos de propiedades.

El caso de Coalcomán expone cómo, pese a los señalamientos, investigaciones y procesos políticos inconclusos, las estructuras de poder local permanecen intactas, incluso cuando uno de los presuntos vínculos criminales ya está bajo custodia en Estados Unidos.