Infiltrado de la Familia Michoacana en Toluca: Procesan a policía por secuestro exprés y extorsión

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó un nuevo caso de corrupción policial dentro de la capital mexiquense. Este 6 de abril de 2026, una autoridad judicial dictó la vinculación a proceso de Luis Gerardo “N”, alias “Mando”, quien se desempeñaba como elemento activo de la Policía Municipal de Toluca.

El agente enfrentará cargos por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión en el Edomex.

De acuerdo con las investigaciones de la Representación Social, el oficial no solo traicionó su placa, sino que presuntamente utilizó su cargo para facilitar las operaciones del cártel de La Familia Michoacana en la demarcación. Actualmente, el imputado permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Santiaguito.

#AProceso



La #FiscalíaEdoméx obtuvo la vinculación a proceso de Luis Gerardo “N” alias “Mando”, quien se desempeñaba como policía municipal de #Toluca, por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.https://t.co/OvFVp1Wxob pic.twitter.com/U9814Ghnhu — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 7, 2026

Policía municipal ligado a la Familia Michoacana; así cayó en Toluca

Los hechos que derivaron en su captura ocurrieron el pasado 26 de noviembre de 2025. Según la carpeta de investigación, Luis Gerardo “N”, en complicidad con otros sujetos armados, privó de la libertad a una víctima a bordo de un automóvil. Durante el cautiverio, los agresores se identificaron de manera ostentosa como miembros de una organización criminal michoacana.

Bajo el uso de violencia física y amenazas de muerte, el policía y sus cómplices exigieron a la víctima el cese de sus actividades comerciales. Para permitirle continuar con sus ventas, le impusieron una "cuota" quincenal de protección.

En ese mismo acto, despojaron al afectado de 35 mil pesos en efectivo antes de liberarlo. Este modus operandi, típico de las redes de extorsión que asolan el Valle de Toluca, permitió a la Fiscalía identificar al oficial como uno de los líderes operativos del grupo.

Nexos con robos en Metepec y la "Operación Enjambre"

La caída de Luis Gerardo “N” reveló una red de complicidad mucho más profunda. La Fiscalía mexiquense detectó que el policía mantenía vínculos estrechos con una banda dedicada al robo a casa habitación que opera activamente en los municipios de Toluca y Metepec.

Gracias a su posición jerárquica en la corporación municipal, el alias "Mando" realizaba las siguientes funciones para el crimen organizado:



Vigilancia y monitoreo: Facilitaba información en tiempo real sobre los movimientos de las patrullas.

Facilitaba información en tiempo real sobre los movimientos de las patrullas. Zonas liberadas: Aprovechaba su cargo para evitar la presencia policial en los cuadrantes donde la banda perpetraba los robos.

Aprovechaba su cargo para evitar la presencia policial en los cuadrantes donde la banda perpetraba los robos. Protección institucional: Blindaba a los delincuentes ante posibles reportes ciudadanos al C4.

Esta detención se enmarca dentro de la “Operación Enjambre”, un esfuerzo coordinado de las autoridades mexiquenses para depurar las policías locales de elementos vinculados a cárteles transnacionales y grupos de extorsión.

Funcionarios del Edomex fueron detenidos por nexos con el crimen organizado. |FIA y X: @OHarfuch

Justicia en el Edomex: Hasta 90 años de prisión

Tras analizar los datos de prueba, el Juez de Control fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. La FGJEM enfatizó que, de ser hallado responsable por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, Luis Gerardo “N” podría alcanzar una condena de hasta 90 años de cárcel.

La autoridad puso a disposición de la ciudadanía el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número 800 7028770 para que cualquier víctima que identifique al oficial o a su grupo delictivo pueda presentar denuncias adicionales que fortalezcan el caso. Por ahora, el "Mando" aguarda su juicio tras las rejas de Santiaguito.

