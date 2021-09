“Ni Frenaaa, ni la CNTE detienen al presidente": AMLO

Ciudad de México. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que si tiene algo que dialogar la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lo hagan en la cancha de la Secretaría de Educación, tras el bloqueo de la Coordinadora que le impidió el paso a su conferencia mañanera en Tuxtla, Gutiérrez Chiapas el pasado viernes, aseguró que no aceptará chantajes, ni será rehén de nadie.

“Ni Frenaaa, ni la CNTE detienen al presidente. Entonces eso es, si tienen este, necesidad de atender asuntos con la Secretaría de Educación Pública, la secretaria de educacion pública, la maestra Delfina Gomez, todos sabemos que es una mujer íntegra, honesta , nunca había estado una maestra de Secretaria de Educación Pública” dijo López Obrador.

#EnLaMañanera | Tras las protestas de la #CNTE que consistieron en impedirle el paso al presidente @lopezobrador_ el mandatario insiste que si tiene algo que dialogar lo hagan en la cancha de la Secretaría de Educación pic.twitter.com/O1kgLt4AL2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2021

López Obrador resaltó que su gobierno ha tratado muy bien al magisterio, luego de que en los años anteriores se les

responsabilizó por el rezago educativo.

“No debemos nada, hemos tratado a las maestras, a los maestros, como se merecen. No se les insulta, no se les desprestigia, no se les reprime. Así era antes y los medios callaban, hasta aplaudían. Había campañas en contra de los maestros”, destacó.

El fin de semana el presidente López Obrador padeció el bloqueo por parte de la CNTE que le impidió el paso de su camioneta a algunos de los eventos que tenía programados en Chiapas, el presidente acusó que estos actos son un asunto “meramente político y politiquero” por parte de un grupo del magisterio disidente.