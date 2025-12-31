¡Tome precauciones! Niebla detiene aterrizajes en el AICM este miércoles 31 de diciembre

Si tienes planeado recibir a familiares o volar esta mañana a la capital, toma tus precauciones. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que las condiciones meteorológicas están afectando parcialmente las operaciones aéreas durante la mañana de este miércoles 31 de diciembre.

Debido a la presencia de un denso banco de neblina sobre la terminal aérea, y por estricta seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes.

La autoridad aeroportuaria aclaró que la afectación es únicamente para las llegadas, pues los despegues se llevan a cabo con normalidad hasta el momento.

El AICM indicó que "seguirán informando" a través de sus canales oficiales en cuanto las condiciones de visibilidad permitan reanudar las maniobras de aterrizaje. Se recomienda a los usuarios contactar a sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos.

Así puedes consultar el estatus de tu vuelo en tiempo real

Ante estos ajustes operativos por el clima, se recomienda a los pasajeros y a quienes esperan familiares verificar el estado de su itinerario antes de dirigirse a la terminal. Aquí las opciones más rápidas:



Aplicación o Web de tu Aerolínea: Es la fuente más confiable. Revisa el estatus de tu número de vuelo en la app oficial de la aerolínea; muchas veces notifican desvíos a aeropuertos alternos (como Toluca o Querétaro) antes que las pantallas generales.

Es la fuente más confiable. Revisa el estatus de tu número de vuelo en la app oficial de la aerolínea; muchas veces notifican desvíos a aeropuertos alternos (como Toluca o Querétaro) antes que las pantallas generales. Sitio oficial del AICM: Puedes ingresar a aicm.com.mx Llegadas y Salidas con las actualizaciones de "Demorado", "A tiempo" o "Cancelado".

Puedes ingresar a con las actualizaciones de "Demorado", "A tiempo" o "Cancelado". Redes Sociales: Mantente pendiente de la cuenta de X (antes Twitter) del aeropuerto (@AICM_mx) y de tu aerolínea, donde suelen emitir alertas minuto a minuto sobre la reapertura de pistas.

Mantente pendiente de la cuenta de del aeropuerto (@AICM_mx) y de tu aerolínea, donde suelen emitir alertas minuto a minuto sobre la reapertura de pistas. Apps de Rastreo: Herramientas externas como FlightAware o FlightRadar24 te permiten ver en el mapa si el avión que esperas está en patrón de espera (dando vueltas sobre la ciudad) o si ya fue desviado.

