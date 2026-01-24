Nieve cubre municipios de Chihuahua por tormenta invernal

La tercera tormenta invernal de la temporada comenzó a dejar nieve en distintas regiones del estado de Chihuahua , principalmente en municipios de la Sierra, donde desde las primeras horas de este sábado 24 de enero de 2026 se registraron precipitaciones en forma de nieve.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, la nevada se presenta en municipios como Guerrero, Gómez Farías, Balleza, Madera, Ocampo y Bocoyna, sin que hasta el momento se reporten cierres de tramos carreteros, aunque se mantiene vigilancia permanente ante el descenso de temperaturas.

Las autoridades estatales pidieron a la población conducir con precaución, evitar traslados innecesarios y mantenerse informada a través de canales oficiales, debido a que para los próximos días se prevé que el frío se intensifique y que haya temperaturas congelantes en gran parte del estado.

Protección Civil confirma nieve en municipios serranos

Tras la publicación oficial, Protección Civil detalló que la nieve se registró durante las primeras horas de este sábado en varios municipios serranos, sin afectaciones mayores hasta ahora, aunque insistió en extremar precauciones ante posibles tramos resbaladizos o congelados.

Guadalupe y Calvo y la Sierra de Chihuahua, cubiertos de blanco

En municipios como Guadalupe y Calvo, la nevada cubrió caminos y zonas altas, como parte de los efectos de la tormenta invernal que impacta al norte de nuestro país. También se reporta acumulación de nieve en regiones de la Sierra de Chihuahua y Durango, donde las condiciones invernales continúan avanzando.

#Chihuahua bajo la nieve❄️⛷️



Este sábado, el municipio de Guadalupe y Calvo amaneció como un verdadero cuento de invierno tras la llegada de la Tercera Tormenta Invernal.



Se espera que el inicio de semana traiga las temperaturas más extremas y congelantes en todo el estado.… pic.twitter.com/B1AnM6JY4q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2026

Las autoridades mantienen monitoreo constante ante el riesgo de heladas severas, principalmente en comunidades de difícil acceso.

Suspenden clases en los 67 municipios de Chihuahua por frío extremo

Ante el pronóstico de temperaturas congelantes para el lunes, el gobierno estatal determinó suspender clases los días lunes y martes (26 y 27 de enero) en los 67 municipios de Chihuahua , como medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y personal.

Protección Civil reiteró el llamado a abrigarse adecuadamente, revisar calefactores, evitar el uso de anafres en espacios cerrados y atender cualquier indicación de emergencia que se emita conforme avance la tormenta.