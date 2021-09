Niña ofrece un dulce y 20 pesos por su gato de peluche perdido

Usuarios de redes sociales hicieron viral el cartel que elaboró una niña en la que pegó dos fotografías de su gato de peluche llamado “Bb jaguar”, el cual se extravió hace unos días en un cine de la Ciudad de México y pide ayuda para localizarlo.

En el cartel, la niña explica que el gato de peluche se extravió el viernes de la semana pasada mientras estaba en el cine en una plaza comercial de la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México.

“El viernes 17 de septiembre fui al cine a la plaza Encuentro Fortuna, lleve a mi peluche conmigo desde que soy bebé, tenía tres años cuando me lo dieron. Al llegar a mi casa me di cuenta que no estaba en mi mochila, yo creo que se me cayó. Lo extraño mucho porque es mi mejor amigo de toda la vida”, se lee en el cartel.

Te puede interesar: Misterioso rostro aparece en cerro de BCS y se viraliza

Además, la niña adjuntó un número de teléfono al que pueden comunicarse si encuentran el muñeco de peluche.

La pequeña finalizó su anuncio con los detalles de la recompensa que dará a quien a bien le entregue al gato de peluche que tiene desde que ella tenía tres años: un dulce y 20 pesos para quien entregué a “Bb jaguar”.

El cartel fue difundido en Facebook y se hizo viral

Hasta el momento el anuncio de la niña que busca a su gato de peluche se ha compartido más de 14 mil veces en Facebook y no hay indicios de su paradero.

Los miles de comentarios que tiene la publicación le desean suerte para que encuentre a su mascota, pero también hay quienes le dicen a los padres de la pequeña que le enseñen a “soltar” y no ser tan apegada a las cosas.

Te puede interesar: VIDEO: Paquita la del Barrio llama inútil a Bad Bunny