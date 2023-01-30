¿Cuál es el origen de la palabra “ninis” y quién la trajo a México?

La palabra "ninis" cobró relevancia en recientes años y con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se logró conocer quién trajo esa palabra, pero cuál es su origen.

En reiteradas ocasiones, AMLO asegura que los gobiernos neoliberales les quitó a los jóvenes la oportunidad de trabajar y estudiar y que de forma peyorativa se les llamó "ninis".

Origen y qué significa la palabra "ninis"

La palabra "ninis" es un neologismo que se usa para denominar a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, de acuerdo con la Fundación del Español Urgente (Fundéu).

Se explica que la palabra "ninis" tiene su origen en el acrónimo en inglés "Neet", que significa "not in employment, education or training", es decir, ni trabaja ni estudia ni recibe formación".

En principio, "nini" hacía referencia a los jóvenes que no estudian ni trabajan, aunque actualmente, según la Fundéu, se usa para denominar a los jóvenes que aunque estudiaron no pueden encontrar trabajo por falta de vacantes.

¿Qué es ser un “nini” en México?

De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el fenómeno de los "ninis" surgió en 2010, aunque ya desde 1999 se hablaba en Reino Unidos sobre esta problemática.

El documento indica que los "ninis" son los jóvenes de 15 a 24 años que ni tienen oportunidad de empleo ni trabajo por cuestiones estructurales.

De acuerdo con un estudio el 80 % de los "ninis" son mujeres. Algunas de las razones son el embarazo temprano y los "roles" de género. pic.twitter.com/WLWnEsNdno — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 14, 2018

El estudio, que a su vez cita a expertos, indica que los "ninis" de 18 a 24 años aunque ni trabajan ni estudian realizan otro tipo de labores como los quehaceres domésticos o cuidados de terceros, por lo que se cuestionaba si no estar en las estadísticas de trabajo formal o estudios les valía ser llamados "ninis".

AMLO en su mañanera del 30 de enero aseguró que el exrector de la UNAM, José Narro Robles, fue quien trajo a México la palabra “ninis” para denominar a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.

En respuesta, el exrector de la UNAM ha respondido sobre el origen de la palabra y que no era para descalificar a la población en estas condiciones, sino para señalar un fenómeno que padecen las sociedades actuales.

Becas para ninis

Al principio de su administración, AMLO recibió críticas por sus programas del Bienestar para apoyar a sectores de la población como personas con discapacidad, jóvenes estudiantes, personas de la tercera edad, entre otros.

El programa “Jóvenes construyendo el futuro” recibió críticas por presuntamente dar apoyos económicos a los “ninis”, ya que entre sus requisitos se encuentra tener 18 a 29 años y no estudiar ni trabajar para recibir la capacitación en días y horarios indicados.