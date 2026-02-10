Tragedia en Central de Abastos de León, Guanajuato: niño de 2 años muere atropellado presuntamente por su tío

Un descuido en cuestión de segundos terminó en una tragedia que hoy enluta a una familia en León, Guanajuato. La mañana del pasado lunes 9 de febrero, un niño de apenas un año y 10 meses de edad perdió la vida de manera instantánea tras ser atropellado accidentalmente por una camioneta conducida por su propio tío en la Central de Abastos.

¿Cómo fue el accidente del pequeño que perdió la vida en la Central de Abastos en león?

El hecho ocurrió sobre la calle Macheteros, esquina con Calle Andenes, en la colonia Fracciones de Santa Lucía, frente a la bodega 35, donde una camioneta color verde realizaba maniobras de carga y descarga.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el pequeño, identificado por las autoridades con las iniciales J., salió corriendo de la bodega hacia el paso del vehículo.

VIDEO SENSIBLE Niño de un año y 10 meses muere tras ser atropellado.



El accidente ocurrió en la Central de Abastos de #León pic.twitter.com/2YRe6Dkiu8 — Sus Zermeño (@zuzzie_ZeLa) February 9, 2026

En el video, de poco más de un minuto de duración, se escuchan los gritos desesperados de las personas que se encontraban en el lugar e intentaron alertar al conductor; sin embargo, el impacto fue inevitable.

Tras lo ocurrido, el chofer descendió rápidamente de la unidad y, al percatarse de la escena, corrió angustiado mientras testigos se acercaban entre el estruendo y los lamentos.

Las autoridades respondieron a la muerte del niño en la Central de Abastos en León

La Secretaría de Seguridad de León informó que el reporte fue recibido a las 06:13 horas. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el menor falleció de forma instantánea al ser alcanzado por las llantas traseras del vehículo.

De acuerdo con testigos, la madre del niño venía detrás de él, pero la rapidez con la que salió impidió que pudieran detenerlo a tiempo.

“Fue un accidente, el tío no tuvo la culpa, el niño salió corriendo y ya no lo alcanzamos a detener”, señaló uno de los presentes. Las autoridades procedieron con la detención de René “N”, de 24 años, conductor de la unidad y familiar de la víctima. El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

