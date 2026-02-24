Lanzan bomba molotov a tienda de conveniencia en Valle de Chalco y hieren a niño y a su padre

Un ataque brutal ocurrido la noche del domingo 22 de febrero en Valle de Chalco, Estado de México, dejó a un niño y a su padre con quemaduras graves, luego de que sujetos lanzaran una bomba molotov contra una tienda ubicada sobre avenida Cuitláhuac, en la colonia Xico III.

El hecho se dio en medio de una jornada marcada por la violencia, como respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho".

¿Cómo ocurrió el ataque con bomba molotov en Valle de Chalco?

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque ocurrió alrededor de las 20:50 horas, cuando al menos dos sujetos con cubrebocas se aproximaron a la sucursal y arrojaron un explosivo al interior del establecimiento.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el fuego se propagó rápidamente dentro del local, sorprendiendo a clientes y empleados.

En cuestión de segundos, las llamas alcanzaron al menor y a su padre, quienes se encontraban dentro de la tienda al momento en que arrojaron la bomba molotov.

Vecinos de la zona, al escuchar las explosiones y ver el incendio, acudieron de inmediato con cubetas de agua y extintores para intentar sofocar el fuego, mientras otros auxiliaban a las víctimas, visiblemente lesionadas.

¿Cuántas personas resultaron heridas tras el ataque a la tienda en Chalco?

Autoridades confirmaron que dos personas resultaron gravemente heridas:



Un niño, quien presenta quemaduras en aproximadamente el 80 por ciento de su cuerpo.

en aproximadamente el 80 por ciento de su cuerpo. Su padre, de 49 años, quien también sufrió quemaduras de consideración.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital General Fernando Quiroz, donde recibieron atención médica inicial. Pero debido a la gravedad de las lesiones del menor, fue necesario su traslado posterior a un hospital de alta especialidad.

Ataque estaría relacionado con ola de violencia por muerte de “El Mencho”

Aunque las investigaciones continúan, versiones señalan que este ataque podría estar vinculado con la ola de violencia registrada tras el abatimiento de “El Mencho”.

Durante ese día, se reportaron incendios y ataques similares en otros puntos del Edomex, sumado a los bloqueos en carreteras y autos siniestrados en diferentes estados.

Autoridades abrieron una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

