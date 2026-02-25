Este es el estado de salud de Henry, niño que resultó quemado tras ir a comprar una gelatina con su papá

Se ha alcanzado el cumplimiento de 72 horas desde el ingreso de Henry a las instalaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación. El infante de dos años permanece bajo vigilancia médica especializada tras haber sufrido lesiones cutáneas por fuego que comprometieron el 80 por ciento de su superficie corporal.

Henry, de 2 años, salió con su papá por una gelatina y terminó envuelto en llamas cuando dos encapuchados incendiaron una tienda. Tiene quemaduras en el 80% de su cuerpo; ya fue operado y permanece sedado e intubado.



Es atendido junto a su padre en el Instituto Nacional de… pic.twitter.com/GYpyKVn6RT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 25, 2026

Henry, un niño de dos años, está grave tras sufrir quemaduras en un ataque incendiario

Este periodo crítico de tres días marca un punto relevante en la atención del menor, quien fue trasladado de urgencia tras un incidente violento que alteró su integridad física de manera drástica.

La tragedia que originó su hospitalización se desencadenó la noche del pasado domingo. En aquel momento, el pequeño se había desplazado en compañía de su progenitor hacia un establecimiento de autoservicio con el sencillo propósito de adquirir un postre.

En Jocotepec, Jalisco, aún quedan las huellas del “domingo de furia”: vehículos calcinados tras los hechos atribuidos al CJNG.



Este miércoles no se reanudaron las clases, aunque algunos comercios comienzan a reabrir poco a poco.



El reporte de @IrvingPineda… pic.twitter.com/QPIAoL4ggp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 25, 2026

Mientras padre e hijo se hallaban en el interior del comercio, una pareja integrada por un varón y una fémina procedió a incendiar deliberadamente el local, atrapando a los presentes en medio de las llamas. Este ataque directo provocó que el niño resultara con las severas heridas que hoy lo mantienen bajo pronóstico médico reservado.

La tragedia se produjo durante los disturbios tras la muerte de "El Mencho" líder del CJNG

El contexto en el que se suscitaron estos acontecimientos corresponde a una serie de disturbios y actos de brutalidad registrados recientemente. Dicha oleada de agresiones ocurrió de forma simultánea a los operativos de seguridad que resultaron en la muerte de Nemesio Oseguera, personaje conocido bajo el sobrenombre de "El Mencho" y quien ejercía el mando dentro de la organización criminal: Cártel Jalisco Nueva Generación.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Se despedaza el círculo de "El Mencho"?: Detienen a 'El Hacha', presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tlaxcala

La agresión contra el establecimiento donde se encontraba Henry se enmarcó en esa situación de inestabilidad y ataques coordinados que afectaron diversas zonas.

Familia de Henry busca apoyo económico; no han recibido apoyo de las autoridades

En el aspecto médico, los reportes más recientes indican que el paciente ha superado una fase inicial consistente en una primera intervención quirúrgica. No obstante, a pesar de este avance en el quirófano, el estado general de salud del infante se describe todavía como grave. Los especialistas mantienen una postura de cautela sobre su evolución futura, dado el nivel de daño sufrido en su organismo por la exposición al fuego intenso durante el atentado al comercio.

Ante la complejidad de la situación, el entorno familiar del menor ha manifestado una creciente preocupación por la carencia de recursos para solventar los requerimientos que esta emergencia demanda. Los parientes de Henry han recurrido a la solidaridad pública para solicitar aportaciones económicas y donativos de diversa índole.

Según las declaraciones ofrecidas por los allegados, no han percibido hasta el momento ningún tipo de asistencia o soporte por parte de las instancias gubernamentales, lo que los ha dejado en una posición de vulnerabilidad mientras intentan salvar la vida del niño de dos años en el centro de rehabilitación nacional.