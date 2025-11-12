Niño se impacta contra parabrisas tras choque; lo llevaban a urgencias en la Zona Metropolitana de Guadalajara

La Zona Metropolitana de Guadalajara tuvo una intensa jornada marcada por graves accidentes vehiculares y un ataque armado, dejando un saldo de múltiples personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

Accidente en Guadalajara deja a un niño gravemente herido tras choque en intento de emergencia médica

El incidente de mayor gravedad ocurrió en la Calzada Independencia, en la colonia INFONAVIT Estadio de Guadalajara. Una familia se desplazaba con urgencia a través del carril exclusivo del Macrobús, en un desesperado intento por llevar a un menor de dos años a un centro médico.

El niño presentaba graves dificultades respiratorias que requerían atención inmediata. Lamentablemente, al llegar al cruce con la calle Igualdad, el vehículo familiar fue impactado por otro automotor que, presuntamente, realizó una maniobra de vuelta prohibida.

🔴#IMPORTANTE | Ocurrió un accidente automovilístico en la Calzada Independencia al cruce con la calle Igualdad en Guadalajara.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/bn7hzEpHvl — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 12, 2025

El fuerte encontronazo provocó que el infante, que estaba siendo sostenido en brazos, saliera disparado contra el parabrisas, sufriendo lesiones severas, según testigos en el lugar.

Ante la magnitud del percance, unidades de rescate urbano, paramédicos de Cruz Verde y médicos de terapia intensiva de SAMU se movilizaron rápidamente. Un médico de SAMU confirmó que los propios parientes se encargaron de trasladar al menor, cuyo estado de salud se reportaba como crítico, al Hospital Civil. Además, uno de los conductores involucrados sufrió una probable fractura en un brazo y otro niño, de unos cinco años, resultó con diversos golpes en el cuerpo.

Choque en Zapopan: Jóvenes lesionadas intentan huir

En Zapopan, la imprudencia al volante culminó en un aparatoso choque de alta energía en la colonia Constitución. Dos jóvenes a bordo de una camioneta de modelo reciente, la cual se presume estaba equipada con códigos luminosos similares a los de las patrullas, circulaban a gran velocidad sobre la calle Salvador González. Al cruzar la Avenida Obreros de Cananea sin detener la marcha, fueron embestidas por otra camioneta.

🔴#IMPORTANTE | Ocurrió un aparatoso choque en el cruce de Salvador González y Av. Obreros de Cananea en la Col. Constitución en Zapopan, dos mujeres resultaron lesionadas y ambos vehículos fueron pérdida total.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/ad18uHMBiB — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 12, 2025

El impacto fue tan violento que ambos vehículos quedaron catalogados como pérdida total. Policías de Zapopan acudieron al sitio luego de reportes ciudadanos sobre la camioneta a alta velocidad. Tras el impacto, las jóvenes, que resultaron con lesiones simples, intentaron huir del lugar, pero un automovilista les impidió el escape.

Victima de ataque armado busca refugio en hospital tras agresión en campos de fútbol

La capital jalisciense también fue escenario de violencia. La presencia policial se concentró en un hospital privado ubicado en la confluencia de las calles Volcán Cosiguinia y Volcán Usulután, en Lomas del Paraíso, debido al ingreso de un hombre con herida de bala.

La víctima, de aproximadamente 35 a 40 años, relató a las autoridades haber sido atacado con disparos directos por sujetos desconocidos mientras se encontraba en unos campos de fútbol.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue agredido con arma de fuego en calles de la Col. Lomas del Paraíso en Guadalajara, fue trasladado a un puesto de socorros para mayor atención.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/f1kyy9mZvy — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 12, 2025

El hombre logró evadir a sus agresores y pedir auxilio en la clínica, presentando un impacto de proyectil en la mano derecha. Debido a la carencia de los recursos médicos necesarios en el centro privado, el lesionado fue movilizado por paramédicos de Cruz Verde Guadalajara a un hospital de tercer nivel, en una condición calificada como regular.

Auto vuelca en San Pero Tlaquepaque

Finalmente, en San Pedro Tlaquepaque, unidades de emergencia respondieron al reporte de la volcadura de un vehículo en el paso elevado del Periférico Sur, a la altura de Vía a Colima. Bomberos y personal de la Cruz Roja acudieron al sitio en la colonia La Llave, confirmando que el automóvil, tras dar varias vueltas, había quedado con las llantas hacia el cielo.

Los socorristas descartaron personas heridas, ya que el conductor logró escapar del lugar antes de su llegada. Elementos de la policía vial acordonaron la zona y procedieron a remolcar la unidad siniestrada a un corralón municipal. Se presume que el exceso de velocidad fue la causa determinante del aparatoso vuelco.

