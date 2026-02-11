Detienen a niño de 13 años: apuñaló a compañeros de escuela en Londres tras gritar “Alá es grande”

Un niño de 13 años de edad apuñaló a al menos dos de sus compañeros en una escuela en Londres, Inglaterra. El agresor gritó una frase en árabe mientras realizaba el ataque.

Terror en Londres: Un menor de 13 años apuñala a sus compañeros en Brent

La agresión sucedió en la secundaria Kingsbury, en Brent. Las autoridades recibieron el reporte alrededor de las 12:40 horas, tiempo local, de este 11 de febrero de 2026.

Dos jóvenes de 12 y 13 años de edad recibieron varias lesiones por parte de su compañero de 13 años de edad, quien intentó escapar, pero quedó arrestado por sospecha de intento de asesinato. Oficiales de la oficina contra terrorismo están a cargo de la investigación.

"Allahu Akbar": El grito que alertó a los testigos durante la agresión escolar

Testigos refieren que el agresor dijo la frase “Allahu Akbar” , (Alá es grande, en árabe) mientras cometía los apuñalamientos. Tras el ataque, el joven, quien vestía uniforme escolar trató de huir de la escena del crimen, pero posteriormente quedó detenido y el arma fue decomisada.

Un padre de uno de los alumnos asegura que el atacante saltó un muro de la escuela para tratar de escape. Añadió que una de las víctimas activó una alerta de incendios para poder recibir ayuda.

¿Por qué interviene la Policía Antiterrorista? Las claves del ataque en Kinbury

Aunque el incidente no es investigado como un ataque terrorista, las pesquisas son encabezadas por un equipo antiterrorismo debido a “las circunstancias”.

“Sin embargo, debido a las circunstancias, la investigación está ahora a cargo de agentes de la Policía Antiterrorista de Londres, quienes trabajan en estrecha colaboración con nuestros agentes locales en respuesta a este incidente. Por el momento, esto no ha sido declarado un incidente terrorista y el equipo de investigación trabajará a paso rápido para reunir todas las pruebas y establecer las circunstancias completas de lo sucedido lo más rápidamente posible”, declaró Luke Williams, superintendente de la Policía Metropolitana de Londres.

El jefe policial detalló que los agentes acudieron 13 minutos después de haber recibido el reporte al número de emergencias. Los dos jóvenes lesionados fueron trasladados a un hospital en condición grave de salud.

