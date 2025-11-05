Conductor arrolla a 10 personas en isla de Francia; gritaba “Allahu Akbar”

Un conductor atropelló a varios peatones y ciclistas en la isla de Oleron, en Francia ubicada en la costa atlántica, el miércoles 5 de noviembre de 2025 y tras el crimen, emitió gritos en árabe.

La policía llegó rápidamente al lugar y capturó al agresor “con dificultad”, de acuerdo con el alcalde de Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur, informó la televisora local BFMTV. El hombre quedó detenido, añadieron las autoridades.

Las investigaciones comenzaron inmediatamente, según informó el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez. La oficina nacional antiterrorista también está siguiendo el caso, según BFMTV.

Ce matin, un automobiliste a percuté sur son trajet plusieurs piétons et cyclistes à Saint Pierre d´Oléron et Dolus d’Oléron. Deux victimes sont en urgence absolue et 3 autres personnes blessées. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte.

À la… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) November 5, 2025

Caos en la costa atlántica: Atropello masivo en la Isla de Oléron deja 10 transeúntes heridos

Al menos diez transeúntes resultaron heridos. El ministro del Interior precisó en un mensaje en X que dos personas se encuentran en estado crítico.

Algunos de los sobrevivientes serán trasladados en helicóptero a Poitiers, una ciudad en la Francia continental, explicó Christophe Sueur. El Alcalde resaltó que no hubo niños entre los heridos.

El sujeto trató de prenderle fuego al auto que usó en el atropellamiento masivo. |Reuters.

Perfil del atacante: Ciudadano francés conocido por delitos comunes pero ajeno a los servicios de inteligencia

Después de atropellar a varias personas, el conductor salió del vehículo e intentó prenderle fuego. Durante el ataque, gritó "Allahu Akbar" (“Alá es grande” en árabe)﻿, según fiscales locales que señalaron que aún no se ha podido determinar un motivo claro.

El atacante es un ciudadano francés caucásico de unos 30 años, conocido por la policía local por delitos comunes como robo y conducir bajo los efectos del alcohol, añadieron fuentes de BFMTV. No estaba registrado en los servicios de inteligencia franceses.

El conductor vivía en Oleron y tenía familia en la isla, donde comenzó su recorrido el miércoles, indicó el alcalde Sueur. En el lugar del incidente, el vehículo quedó a un lado de la carretera “con la parte frontal destrozada”, mencionó el alcalde.

Sueur describió que todo sucedió muy rápido y afirmó que aunque el agresor es una persona conocida, no tiene relación con él, pero sí está catalogado especialmente por la policía.

