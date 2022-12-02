VIDEO: Niño muere asfixiado cuando su papá veía partido de Argentina

Un niño de cuatro años murió asfixiado en un carro mientras su papá veía el partido de la “Albiceleste” contra Polonia en el Mundial de Qatar 2022. El hecho ocurrió en la localidad correntina de Salvador Virasoro, Argentina.

El fiscal Julio Cazarré informó que los resultados de la autopsia arrojaron que el menor murió “por asfixia y sofocado por el calor” después de quedar encerrado en un auto durante varias horas.

De acuerdo con medios argentinos, el menor estaba jugando en el interior del coche de sus padres, accidentalmente cerró las puertas y activó el sistema de seguridad, por lo que quedó encerrado con los vidrios arriba.

“No sabemos cómo ingresó al auto. El papá está demorado y la causa está caratulada como averiguación de causal de muerte”, indicó Cazarré.

Niño muere asfixiado durante partido de Argentina vs Polonia

El accidente ocurrió el pasado miércoles 30 de noviembre, cuando el papá se encontraba distraído viendo el partido de Argentina contra Polonia en el Mundial de Qatar 2022y la mamá dormía.

Al finalizar el encuentro mundialista, el papá del menor se dio cuenta de la ausencia de su hijo, por lo que comenzaron a buscarlo. Incluso levantaron un acta por su desaparición, hasta que lo encontraron inconsciente dentro del auto.

Los papás llevaron al menor hasta el hospital, sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para reanimarlo, ya que el niño llegó sin vida al nosocomio.

El periódico argentino “Época” informó que el fiscal cazarré ordenó el traslado del cuerpo del niño de cuatro años a la ciudad de Santo Tomé donde se le realizó la autopsia que determinó la causa de muerte.

El papá del niño fue detenido mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

