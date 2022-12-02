VIDEO: Mujer esconde el cadáver de su hija en una caja durante meses

En Villa Ballester, Argentina, una mujer fue detenida por la policía luego de encontrar el cadáver de su hija de cinco años de edad dentro de una caja llena de cemento, que la señora utilizaba como mesa de luz. El cuerpo de la menor llevaba al menos tres meses en la caja.

De acuerdo con las autoridades de Argentina, la autopsia reveló que la niña, identificada como Milagros Nazareth Martin, murió debido a una infección respiratoria provocada por otras enfermedades preexistentes.

“Era una nena que nació prematura, que padecía múltiples enfermedades preexistentes y tenía una traqueotomía y una sonda nasogástrica. Hasta el momento no hay evidencia de que hayan existido denuncias previas por violencia”, informó un vocero judicial.

#VillaBallester Vanesa Mansilla quedó detenida e imputada ppr el homicidio de su hija de 5 años, con retraso madurativo.Los Bomberos encontraron el cuerpo enterrado en una caja y tapado con cemento debajo de la cama.Dijo: " se murió por una broncoaspiración y no lo denuncié". pic.twitter.com/Liw8x5dGri — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) November 30, 2022

La mujer, identificada como Vanesa Mansilla, de 27 años de edad, fue detenida y acusada de homicidio culposo, luego de que las autoridades determinaran que la madre no tenía intención de quitarle la vida a su hija.

¿Cómo murió la hija de cinco años?

En sus declaraciones, la mujer relató que se fue a dormir una siesta, al despertar fue a ver a su hija, pero ya había fallecido, por lo que se asustó y quiso esconder en cadáver, así que lo metió a la menor en una caja, le puso cemento y la utilizó como mesita de luz.

“Dijo que todo pasó un día a la tarde luego de bañar a sus hijos. Se fue a dormir una siesta y al despertar fue a ver a la niña y ya había fallecido. Dijo que tenía mocos en la nariz y baba en la boca”, explicó un policía.

Posteriormente, la mujer confesó lo ocurrido a su familia, quienes la denunciaron. Los policías acudieron a la casa y encontraron el cadáver escondido tal como la mujer lo describió.

Los otros dos hijos de la mujer quedaron al cuidado de la abuela mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determiar su situación legal.