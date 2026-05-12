¿Quieres tramitar tu licencia en Edomex? Municipios con Unidades Móviles disponibles hasta el 15 de mayo 2026; estos son los horarios
¡Atención, mexiquenses! Si necesitas tramitar tu licencia de conducir en el Estado de México, la Secretaría de Movilidad habilitó algunas Unidades Móviles en distintos municipios del Edomex, las cuales sólo estarán disponibles hasta el próximo 15 de mayo 2026.
¿Dónde están las Unidades Móviles del Edomex disponibles hasta el 15 de mayo 2026?
En redes sociales, la Secretaría de Movilidad publicó los municipios del Edomex con Unidades Móviles disponibles hasta el próximo viernes 15 de mayo 2026; esta es su ubicación.
- Cuautitlán Izcalli - Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque. En el estacionamiento de los outlets de Punta Norte.
- Teoloyucan - Av. Dolores s/n, Col. Tlatilco, C.P. 54770. Frente al Palacio Municipal.
- Amecameca - Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro. Frente al Palacio Municipal.
- Tultitlán - Calle Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro. Frente al Palacio Municipal.
La mayoría de estás unidades móviles estarán disponibles entre el 11, 12, 13, 14 y 15 de mayo, por lo que se recomienda acudir antes de la fecha límite.
El horario de las Unidades Móviles en Edomex es de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas.
Municipios con Unidades Móviles disponibles al 16 de mayo 2026
Por otro lado, las Unidades Móviles de Edomex que estarán disponibles hasta el 16 de mayo 2026 son las siguientes:
- Ixtlahuaca - Calle Francisco López Rayón 42-34, col. Centro. Frente al Palacio Nacional.
- Chimalhuacán - Ignacio Zaragoza Mz.001, Col. Centro. Frente al Palacio Municipal.
- Temascaltepec - Plaza Juárez No. 1, Col. Centro. Frente al Palacio Municipal.
¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir en Edomex?
¡A preparar la cartera! El costo de tramitar tu licencia de conducir en el Estado de México dependen del tipo de trámite que se elija, por lo que el precio podría varia entre las siguientes cantidades:
- Licencia tipo A para automovilista: 777 pesos
- Licencia tipo C para motociclista: 777 pesos
- Licencia tipo E para chofer particular: 1,017 pesos
- Permiso provisional tipo B para menores de edad: 777 pesos
- Permiso provisional tipo A para menores de edad: 3,694 pesos
- Duplicado de licencia Edomex: 525 pesos
Recuerda que antes de acudir a las unidades móviles del Edomex, revisa que el pago corresponda al tipo de licencia que necesitas; además, lleva identificación oficial y documentos vigentes para agilizar el trámite.
Requisitos para tramitar la licencia en Unidades Móviles de Edomex
Estos son los documentos que debes presentar para realizar un trámite nuevo en las unidades móviles del Edomex:
- Acta de nacimiento o carta de naturalización
- CURP certificada por RENAPO
- Identificación oficial vigente con fotografía; puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o licencia vigente del Edomex
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
- Aprobar examen de conocimientos viales (solo aplica para primera vez)
- Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias
- Comprobante de pago correspondiente al trámite