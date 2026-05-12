Padre de familia irrumpe en salón de clases tras presunto caso de bullying hacia su hijo

Momentos de profunda preocupación se vivieron en el campus de la Universidad Latina de América (UNLA), en Morelia, Michoacán, luego de que un padre de familia ingresara a un aula de bachillerato para lanzar amenazas verbales contra un grupo de estudiantes. El incidente, motivado presuntamente por una situación de acoso escolar contra su hijo, fue captado en videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales, provocando una respuesta inmediata de las autoridades.

El altercado ocurrió alrededor de las 07:30 horas durante la primera clase de la jornada matutina. Ante el temor de que la situación escalara, elementos de la policía de Morelia acudieron al plantel para retomar el control de las instalaciones.

Un padre de familia ingresó esta mañana a un salón de clases de una preparatoria particular en Michoacán para exigir que se detenga el bullying contra su hijo.



Autoridades descartaron violencia o armas durante el incidente, mientras que la escuela informó que ya atiende el caso.… pic.twitter.com/vUJN543MJ9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2026

Casos confirmados: La postura de la institución

Mediante un comunicado oficial emitido este 12 de mayo, la institución educativa buscó calmar las versiones que circulaban entre padres de familia y alumnos. Los puntos clave de su postura son:

Sobre la portación de armas: La UNLA desmintió categóricamente que el sujeto estuviera armado. "Ni los alumnos ni el profesor que se encontraba en el aula observaron que el padre de familia mostrara arma alguna" , precisó la institución, pidiendo evitar especulaciones no corroboradas.

La UNLA desmintió categóricamente que el sujeto estuviera armado. , precisó la institución, pidiendo evitar especulaciones no corroboradas. Protocolo de atención: La universidad asegura que la situación fue controlada oportunamente por las autoridades del bachillerato, salvaguardando la integridad física del personal y los estudiantes.

La universidad asegura que la situación fue controlada oportunamente por las autoridades del bachillerato, salvaguardando la integridad física del personal y los estudiantes. Rechazo a la violencia: La casa de estudios reiteró su política de "cero tolerancia" ante cualquier forma de intimidación o conducta que altere la sana convivencia.

Fiscalía abre carpeta de investigación

El caso ya escaló al terreno legal. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó que se ha iniciado una carpeta de investigación de oficio tras la difusión de las imágenes en plataformas digitales. Personal de la Fiscalía Regional de Morelia ya realiza diligencias directamente en el campus para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales por las amenazas proferidas.

Este incidente ocurre en un clima de alta sensibilidad social en Michoacán, donde los protocolos de seguridad escolar han sido cuestionados tras diversos hechos violentos en centros educativos durante los últimos meses. Familias de la UNLA han solicitado formalmente que se refuercen las medidas de acceso al plantel y se mejore la atención psicológica para prevenir que los conflictos entre alumnos deriven en irrupciones de terceros que pongan en riesgo a la comunidad estudiantil.