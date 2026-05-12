¿Habrá megapuente de 4 días en escuelas de otros estados de México? Así está marcado en el calendario de la SEP

Este lunes 11 de mayo, un comunicado oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México declaró que decidió "regalar" el jueves 14 de mayo a los docentes, lo que sumado al viernes festivo y al fin de semana, armó un megapuente de cuatro días. ¿También se suspenderán clases para otras escuelas de México? Esto dice el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

📢 La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informa pic.twitter.com/G2zfjeHiu8 — Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (@AEFCM_SEP) May 12, 2026

¿Habrá megapuente para otras escuelas de México?

Es oficial: solo en la Ciudad de México se suspenden labores desde el jueves 14 de mayo. La SEP no ha emitido ningún comunicado que extienda este beneficio a otras entidades. Así que, si vives en cualquier otro estado, el jueves toca levantarse temprano y cumplir con el horario escolar de manera normal.

El beneficio capitalino es un reconocimiento local para el personal docente y de apoyo, no una regla nacional.

¿Habrá clases el viernes 15 de mayo?

Para que no haya confusiones: el Día del Maestro es la única fecha marcada en el calendario nacional de la SEP como suspensión de labores. Este viernes 15 de mayo nadie en el país tendrá clases.

Es el momento oficial para festejar a los profesores, y será el único respiro de esa semana para la mayoría de los estudiantes fuera de la CDMX.

¿Cómo quedó el calendario escolar de la SEP?

Otro punto que causó mucho ruido fue la fecha del fin de curso. Apenas hace unos días se decía que el ciclo escolar se adelantaría al 5 de junio por el Mundial y el calor. Sin embargo, la SEP ya dio a conocer el veredicto final y aclaró el calendario oficial: las clases terminan el 15 de julio.

Los alumnos ya no saldrán en junio; el ciclo 2025-2026 se queda como estaba originalmente planeado para cumplir con el programa educativo.

Los puentes que le quedan al ciclo escolar 2025-2026

Después del 15 de mayo, solo habrá dos fechas más de descanso (que solo aplican para los alumnos por el Consejo Técnico Escolar):



Viernes 29 de mayo: Penúltima reunión de maestros.

Viernes 26 de junio: Último consejo técnico del ciclo.

Fuera de esas fechas, no hay más megapuentes ni descansos extra programados hasta que lleguen las vacaciones de verano a mediados de julio.

🟢 Vigencia del calendario escolar publicado en el DOF el 9 de junio de 2025.

🟢 Las entidades podrán realizar ajustes ante circunstancias extraordinarias.

🟢 El cierre del ciclo es clave para consolidar aprendizajes.

🟢 Se reafirma al #Conaedu como espacio de diálogo del SEN. pic.twitter.com/acw9hfQRDD — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

¿Por qué no habrá megapuente en otras escuelas?

Esto se debe a que las autoridades educativas locales tienen cierta autonomía para otorgar días por "usos y costumbres" o como incentivos especiales, siempre y cuando se cumpla con el total de días de clase al año.

Por ahora, si no estudias en la capital, el jueves 14 hay que presentarse en el salón de clases con normalidad.