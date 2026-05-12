¿Vacaciones adelantadas? Este es el estado que termina clases antes del 15 de julio

Después de días de incertidumbre respecto a las modificaciones al calendario de la SEP y la salida de vacaciones, el día 11 de mayo se dio a conocer el nuevo formato nacional para escuelas de México. A pesar de ser para todos los estados, no todos lo aplican de la misma manera, pues hay algunos que acabarán clases antes de lo estipulado en el calendario.

Tal es el caso de Nuevo León, que lanzó un comunicado este 12 de mayo para declarar que el ciclo 2025-2026 acabará antes del 15 de julio.

#ÚLTIMAHORA | Anuncia el gobernador Samuel García fin de clases en Nuevo León para el 8 de julio. Asegura que el ciclo escolar y la justa de futbol internacional pueden convivir perfectamente. https://t.co/CPbzFEI1aP pic.twitter.com/Dk2x7N4PvB — INFO7MTY (@info7mty) May 12, 2026

¿En dónde se saldrá de vacaciones antes del 15 de julio?

A diferencia del resto de México, donde la SEP nacional fijó el cierre para el 15 de julio, en Nuevo León las vacaciones empezarán el miércoles 8 de julio. ¿A qué se debe esta diferencia? El estado arrancó el ciclo escolar de manera anticipada, lo que le permite liberar a los estudiantes una semana antes que a los demás estados, cumpliendo estrictamente con los planes de estudio vigentes para escuelas públicas y particulares.

¿Habrá suspensión de clases por el Mundial?

Uno de los grandes temas era si los partidos de la Copa del Mundo en Monterrey obligarían a cerrar las escuelas para evitar el tráfico. El gobernador Samuel García aclaró que no será necesario.

Dos de los juegos caen en fin de semana y los que son entre semana (miércoles 24 y lunes 29 de junio) se jugarán a las 8:00 de la noche, cuando las jornadas escolares ya terminaron. Por ello, se decidió que no había razón suficiente para adelantar las vacaciones al 5 de junio, como se había propuesto inicialmente.

Nuevo León realizará operativos de tránsito en lugar de cierres escolares

Para quienes temen que la ciudad se vuelva un caos esos días por el Mundial, el gobierno estatal aseguró que la solución no es sacar a los niños de la escuela, sino organizar la calle.

Se ejecutarán operativos especiales de tránsito para garantizar que los ciudadanos puedan llegar a sus destinos y que las zonas escolares se mantengan seguras y fluidas.

¿Los estados pueden modificar el calendario de la SEP?

Aunque la SEP federal marca una pauta general, el artículo 87 de la Ley General de Educación permite que cada estado haga sus propios ajustes por "condiciones particulares".

Es por eso que, mientras en algunas entidades federativas se está analizando salir antes por el calor extremo, Nuevo León decidió mantener su plan original para no afectar la formación académica de los menores, tras haber llegado a acuerdos en la reunión del CONAEDU.

Para las madres y padres de Nuevo León, les comparto este mensaje con respecto al ciclo escolar: pic.twitter.com/PBPbm3V7Se — Samuel García (@samuel_garcias) May 12, 2026

¿Cuándo habrá vacaciones para los niños en México?

Los alumnos no saldrán en junio; tendrán que completar el calendario para asegurar que se cubran los días de clases.