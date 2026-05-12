Así fue el pacto de Norma Otilia con “Los Ardillos” que hoy ocasiona crisis de desplazados en Guerrero

La crisis de familias indígenas abandonando sus hogares en Guerrero no es un hecho aislado; es el resultado de una cadena de impunidad política. Mientras el desplazamiento forzado vacía los pueblos de la zona centro, un nombre sigue pesando en la memoria colectiva y en la estructura del partido en el poder: Norma Otilia Hernández, quien fue alcaldesa de la entidad de 2021 al 2024.

El pacto que Morena no rompió: Norma Otilia y su reunión con Los Ardillos

Para entender por qué los grupos criminales se sienten dueños del territorio guerrerense, hay que recordar el video que dio la vuelta al país. En agosto de 2023, comenzaron a circular videos donde se veía a la entonces alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, en una reunión amistosa con el líder de "Los Ardillos".

Los Ardillos son una organización criminal con décadas de arraigo en la zona centro y la Montaña Baja de Guerrero, liderada por la familia Ortega Jiménez. Su poder no solo reside en las armas, sino en su profunda infiltración política. Se les atribuye el control de municipios enteros, donde imponen alcaldes, cobran cuotas a comerciantes y deciden quién puede transitar por los caminos.

Revelan tercer video de reunión de alcaldesa de Chilpancingo con supuesto líder criminal

Ante la presión social y el costo político, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena anunció la cancelación de la militancia de Norma Otilia Hernández; sin embargo, en un movimiento silencioso las instancias internas del partido, después de impugnaciones y negociaciones bajo la mesa, le regresaron la militancia.

A pesar de la evidencia y del escándalo nacional, la exalcaldesa se ha mantenido dentro de las filas de Morena, sin enfrentar consecuencias contundentes por permitir la infiltración del narcotráfico en la entidad. E incluso no ha negado la posibilidad de contender por la gubernatura en las elecciones 2027.

La decapitación de Alejandro Arcos Catalán

Tras el escándalo de Norma Otilia, Alejandro Arcos tomó posesión como alcalde de Chilpancingo; sin embargo, fue decapitado apenas seis días después de asumir el cargo.

El domingo 6 de octubre de 2024, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno, reportó el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. Pero no fue un asesinato político como otro, sino que se trató de un mensaje de los delincuentes que controlan la entidad: sobre el toldo de una camioneta fue hallada su cabeza. Un acto de terror para asegurar que nadie rompiera el orden establecido por Los Ardillos.

Indígenas piden ayuda al gobierno de Estados Unidos en lugar de a Morena

Hoy, la impunidad del pasado se ha convertido en el exterminio del presente. Agotados por el abandono de las autoridades mexicanas, las comunidades indígenas han difundido un video desesperado pidiendo ayuda al gobierno de los Estados Unidos. Más de 800 familias indígenas de Chilapa, Guerrero, han tenido que abandonar sus hogares ante la violencia y los ataques del crimen organizado.