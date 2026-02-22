Se destapa un tercer asesinato a manos del ICE; la víctima tenía 23 años

Un nuevo caso vinculado a operativos migratorios en Estados Unidos ha salido a la luz en las últimas horas, luego de que se revelara el asesinato de un joven de 23 años en un incidente con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con Reuters, se trata de Rubén Ray Martínez, quien fue abatido por un agente migratorio durante un operativo en Texas en marzo de 2025.

An ICE agent shot and killed Ruben Ray Martinez, a US citizen and San Antonio resident, in March 2025. Then ICE and the Texas Department of Public Safety covered it up. He was 23 years old. I am calling for a full investigation into this shooting, including why there was an… https://t.co/ahtKSDtvz7 — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 20, 2026

El caso se suma a otros hechos recientes que han generado polémica por el uso de la fuerza en operativos de inmigración en algunas ciudades de Estados Unidos.

¿Qué fue lo que pasó con Ruben Ray Martinez?

Según los registros obtenidos por American Oversight, una organización de vigilancia gubernamental, el incidente ocurrió en South Padre Island, Texas, cuando agentes federales participaban en labores de control de tráfico tras un accidente.

Durante el operativo, un agente abrió fuego contra el vehículo en el que viajaba Rubén Ray Martínez, quien murió posteriormente en un hospital.

Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional señalaron que el agente actuó en defensa propia tras ser embestido por el automóvil, mientras que la familia del joven de 23 asostiene que él intentaba seguir instrucciones de la policía.

New reports reveal that ICE killed a U.S. citizen in March 2025 and never disclosed it until now.



Ruben Ray Martinez was shot multiple times in South Padre Island, Texas, just five days after turning 23. pic.twitter.com/BUcNtV3Az5 — FactPost (@factpostnews) February 21, 2026

Un tercer caso en medio de las tensiones por uso de la fuerza

Este caso sale a la luz tras un creciente escrutinio sobre las acciones de agentes del ICE en Estados Unidos.

En semanas recientes, otros dos ciudadanos estadounidenses (Renee Good y Alex Pretti) murieron en operativos en Minneapolis, lo que detonó protestas y cuestionamientos sobre los protocolos de actuación.

Especialistas y organizaciones citados por agencias internacionales, han advertido que el número de incidentes con uso de la fuerza ha aumentado significativamente en el marco de la política migratoria actual.

Investigación en curso y la exigencia de transparencia

El caso de Ruben Martinez permanece bajo investigación por autoridades estatales en Texas, mientras que sus familiares han exigido una revisión completa de lo ocurrido.

Organizaciones civiles han señalado que la divulgación tardía de este caso abre nuevas dudas sobre la transparencia en operativos migratorios.