Servicio Secreto abate a hombre que entró a residencia de Donald Trump en Florida

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que la madrugada de este domingo 22 de febrero de 2026, abatió a un hombre presuntamente armado que entró a la residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, donde suele descansar el presidente Donald Trump.

Urgente: Servicio Secreto abate a hombre armado en Mar-a-Lago

El operativo ocurrió a las 1:30 horas, cuando un hombre de alrededor de 20 años de edad entró por la puerta norte de la propiedad de Mar-a-Lago, mientras llevaba una aparente escopeta y un contenedor con combustible.

Agentes del Servicio Secreto y del Sheriff del Condado de Palm Beach confrontaron al hombre y los agentes dispararon durante la confrontación. Ningún agente resultó lesionado.

Aunque el destino es frecuentado por Donald Trump los fines de semana, al momento del incidente tanto el presidente como la primera dama, Melania Trump, estaban en la Casa Blanca en Washington D. C.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

FBI y Servicio Secreto inician investigación tras tiroteo en Palm Beach

El Servicio Secreto aseguró que no había ninguna persona bajo su resguardo en la ubicación al momento del incidente. Añadió que el hecho será investigado por la Oficina Federal de Investigación (FBI), el Servicio Secreto y la oficina del Sheriff del condado de Palm Beach.

De acuerdo con la política de la agencia, los agentes del Servicio Secreto involucrados serán puestos en baja administrativa mientras se desarrolla la investigación, señalaron en un comunicado.

Mar-a-Lago bajo la lupa: Del cateo de 2022 al reciente asalto armado

Donald Trump tiene una residencia y un club privado en Mar-a-Lago. En diversas ocasiones ha recibido a personajes importantes.

En 2022, el FBI hizo un cateo en el lugar y halló documentos clasificados del gobierno estadounidense donde mencionan armas nucleares y satélites espía, los cuales estaban almacenados en un baño.

Durante su periodo de transición, Mar-a-Lago recibió a varios personajes como Elon Musk y Robert Kennedy Jr., quienes terminarían por formar parte del gobierno del segundo periodo del republicano en la Casa Blanca.

