VIDEO: Vacas invaden tienda de electrodomésticos y causan caos y destrozos en Turquía

Un insólito y viral incidente sorprendió a habitantes del sureste de Turquía y a miles de usuarios en redes sociales. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que varias vacas se metieron a una tienda de electrodomésticos ubicada en el distrito de Kozluk, en la ciudad de Batman, generando daños materiales, además de una escena tan caótica como inesperada.

El hecho ocurrió durante la jornada del pasado martes 17 de febrero, pero las imágenes recientemente fueron publicadas, y muestran a la concurrida calle Hastane, cuando los animales escaparon de su propietario y comenzaron a correr sin control por la vía pública.

Insólito en Turquía: nueve vacas entran a una tienda y destrozan electrodomésticos|“Anadolu News Agency”

Así pasó la “invasión” de vacas a la tienda de Turquía

De acuerdo con los reportes oficiales y el testimonio del dueño del negocio, nueve vacas irrumpieron una tras otra en el establecimiento, luego de chocar accidentalmente con una mujer que caminaba por la calle. En su huida, los animales entraron directamente a una tienda de artículos para el hogar, donde permanecieron unos cuantos instantes.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo las vacas recorren los pasillos del local, mientras los empleados intentan, sin éxito inmediato, sacarlas del lugar. Durante el incidente, varios electrodomésticos fueron derribados; pero afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

¿Qué dijeron los dueños del negocio invadido por vacas?

El propietario de la tienda, Masuk Baltas, confirmó que diversos productos resultaron dañados, aunque aclaró que las pérdidas no fueron de gran magnitud.

Después del incidente, el comerciante avisó de inmediato a las autoridades locales, quienes lograron localizar y asegurar a los animales en poco tiempo: “Afortunadamente, las autoridades actuaron rápido y capturaron a las vacas”, señaló Baltas a medios locales. “Pedimos a las instituciones que se tomen medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir. Pudo haber sido mucho más grave, tanto para las personas como para los negocios”.

Autoridades actúan y el video se vuelve viral

Las autoridades municipales de Kozluk confirmaron que los animales fueron devueltos a su propietario, además de que recordaron la importancia de mantener al ganado bajo control, especialmente en zonas urbanas con alto tránsito peatonal y comercial.

Mientras tanto, el video del incidente se ha vuelto viral, generando miles de reacciones, además de comentarios y hasta memes en redes sociales, donde usuarios destacan lo surrealista de la escena; ¿crees que las ciudades deben reforzar medidas para evitar este tipo de accidentes entre zonas urbanas y actividades rurales?