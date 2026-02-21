Tensión en Medio Oriente por postura del embajador de EU en Israel sobre la ocupación en Palestina

La ocupación israelí en Palestina volvió al centro del debate internacional tras declaraciones del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, que generaron una ola de críticas en Medio Oriente.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, países árabes condenaron los dichos al considerar que fueron interpretados como una justificación de la ocupación en Palestina con argumentos religiosos.

Gobiernos como Egipto y Arabia Saudita, junto con la Liga Árabe, advirtieron que este tipo de posturas pueden agravar un conflicto marcado por décadas de disputas territoriales y crisis humanitaria.

“Estaría bien si lo tomaran todo”: Mike Huckabee

Durante una entrevista en el pódcast de Tucker Carlson, Huckabee afirmó que Israel tendría un derecho bíblico sobre territorios en Medio Oriente .

“Estaría bien si lo tomaran todo”, dijo el embajador al ser cuestionado sobre si Israel tendría derecho a esas tierras.

En la conversación, Carlson planteó que, bajo esa interpretación, el territorio abarcaría gran parte del Medio Oriente actual, incluyendo países como Jordania, Siria, Líbano, así como zonas de Arabia Saudita e Irak. Huckabee respondió que se trataría de una “extensión considerable de tierra”.

The Mike Huckabee interview, and the truth about America’s deeply unhealthy relationship with Israel.



(0:00) Why We Were Interrogated in Israel

(25:38) Why Did Huckabee Meet With American Traitor Jonathan Pollard?

(34:26) Has Huckabee Advocated to Extradite Sex Offenders Who… pic.twitter.com/wPoF4GfSpt — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 20, 2026

El argumento bíblico

El planteamiento expuesto por Mike Huckabee se vincula con interpretaciones del Antiguo Testamento que han sido retomadas para sustentar reclamos territoriales sobre Medio Oriente.

Uno de los pasajes más citados aparece en el libro del Génesis (15:18), donde dice:

“A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates”

El fragmento ha sido utilizado para sostener que el territorio prometido a Abraham abarcaría amplias zonas del Medio Oriente actual.

La postura de Naciones Unidas sobre la ocupación israelí en Palestina

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reiterado en múltiples resoluciones que territorios como Cisjordania y Jerusalén Este son considerados ocupados bajo el derecho internacional.

El organismo sostiene que la ocupación en Palestina debe resolverse mediante negociaciones y bajo el principio de autodeterminación del pueblo palestino.

Además, el derecho internacional establece que no se reconoce la adquisición de territorio por la fuerza, un principio clave en este conflicto.

“Nada justifica los atentados terroristas de Hamás.



Nada justifica el castigo colectivo al pueblo palestino.



Todo esto debe cesar”.@antonioguterres llama a los líderes mundiales a garantizar que la solución de dos Estados prevalezca, para los pueblos de Israel y Palestina, y… pic.twitter.com/65VHktSXwJ — Naciones Unidas (@ONU_es) September 25, 2025

Rechazo internacional a argumentos religiosos

Países árabes intensificaron sus críticas al señalar que basar reclamos territoriales en creencias religiosas es incompatible con el derecho internacional y las resoluciones vigentes sobre la ocupación israelí.

Los gobiernos de Egipto y Arabia Saudita advirtieron que este tipo de declaraciones contradicen el consenso internacional que reconoce a Cisjordania y Jerusalén Este como territorios ocupados.

BREAKING: Arab and Muslim countries, including Egypt, Saudi Arabia and the Arab League, condemn statements by US Ambassador to Israel Mike Huckabee regarding Israel's right to territory in the Middle East based on Biblical interpretation. pic.twitter.com/uEoqRGNaK1 — The Spectator Index (@spectatorindex) February 21, 2026

La Liga Árabe reiteró que cualquier intento de justificar la ocupación en Palestina fuera del marco jurídico internacional representa un riesgo para la estabilidad regional y los esfuerzos diplomáticos en curso.

Además, analistas citados por el medio británico The Guardian han señalado que introducir argumentos religiosos en el debate político puede endurecer posturas y dificultar aún más una solución negociada de dos Estados, respaldada por la comunidad internacional.