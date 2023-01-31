Mercado de la Bola, un lugar en CDMX para reparar y vestir al Niño Dios

Cada 2 de febrero, Día de la Candelaria, es tradición reparar vestir al Niño Dios y el Mercado de la Bola en la Ciudad de México (CDMX) es uno de los varios sitios en donde cientos de familias van a vestir a su imagen del Niño Jesús.

Como la familia Collage, cuyo Niño Dios cumplirá 100 años de edad, pues ya son tres generaciones que lo han visto pasar por su hogar, por lo que la celebración del 2 de febrero demuestra que está más viva que nunca.

La familia lo trajo al Mercado de la Bola para que expertos lo pintaran, remozaran y vistieran para este 2 de febrero, Día de la Candelaria.

"De hecho venimos a arreglarlo porque ya tenía algún tiempo, lo venimos a reparar un poquito para que ya esté listo para la próxima semana", explicó Carlos Cuéllar, padre de familia.

¿Cómo vestir al Niño Dios el 2 de febrero?

En el Mercado de la Bola reparar a un Niño Dios cuesta entre 50 y 400 pesos, mientras que vestirlos van de los 50 a los 450 pesos, dependiendo el tamaño de la figura religiosa y el arreglo, ya que existe una enorme variedad de atuendos que dependen de los gustos y necesidades del cliente.

"Para la bendición del hogar: el Niño del perdón; el niño de la justicia si hay muchos porque pues por la fe que le tienen a los niños”, declaró Minerva, quien se desempeña como costurera de Niño Dios en el Mercado de la Bola, aunque asegura que el más pedido es el Niño de la Salud.

El maestro Julio ha dedicado 10 años a la reparación de figuras religiosas y hasta ahora, el trabajo no falta, pues tan solo de diciembre a la fecha el y su compañero han restaurado cerca de 100 niños dios.

"Gracias hija Dios la religión sigue viva todavía”, declara el artesano del Mercado de la Bola, quien asegura que el Niño Dios de 15 centímetros es de los que más piden para restauración.

El 2 de febrero, Día de la Candelaria, representa no solo la fe hacia el Niño Dios, sino también los empleos que genera esta tradición.

¿De qué se viste el Niño Dios el primer año?

De acuerdo con la tradición católica, el Niño Dios se viste de blanco sin corona ni trono, color que significa pureza; además aún debe de acostarse porque se considera un bebé. Uno de los atuendos recomendados son el Niño de las Palomas o el Niño de las Azucenas.

En el segundo año se le pone un ropón o rosa, todavía sin corona o trono. Algunos de los atuendos recomendados para el Niño Dios son el Santo Niño de Atocha, el Sagrado Corazón o el santo que prefiera la familia.