VIDEO: Niño salva a su madre de morir ahogada en alberca en Oklahoma

Un niño se convirtió en héroe al rescatar a su madre de ahogarse en la alberca de su casa, ubicada en Kingston, Oklahoma, momento que fue captado por cámaras de seguridad.

"Escuché muchos chapoteos y movimientos, escuché gritos, pero también que se ahogaba, así que vi que se convulsionaba, salté y la llevé de regreso a la escalera", contó el niño identificado como Gavin Keeney.

Un niño de 10 años de #Oklahoma está siendo aclamado como un héroe después de que salvó a su madre de ahogarse cuando sufrió una convulsión en la piscina de su patio trasero.



Gavin Keeney notó que su madre convulsionaba cuando él salió de la piscina y la cámara captó el momento. pic.twitter.com/Dwttue4hFX — César Jiménez Mtz (@cmjimenezxto) August 29, 2022

Tanto el niño como su madre se refrescaban del calor en la alberca de su casa, Lori saltó al agua cuando comenzó a convulsionarse, su hijo, quien estaba afuera de la alberca, no dudó en lanzarse al agua para sacarla y evitar que muriera ahogada.

“Realmente algo increíble de ver, y no es común verlo en acción, lo que hace después de que tengo un ataque o mientras lo tengo, solo que esta es la primera vez que en realidad pude verlo por las cámaras de seguridad. Sentí mucho orgullo por él, al mismo tiempo fue desgarrador verlo", contó Lori Keeney, madre de Gavin.

Reconocen valentía de niño que salvó a su madre de alberca

El valor del niño Gavin fue reconocido por autoridades de Kingston, Oklahoma.

"El jefe de bomberos está allá, nos reunimos y dijimos que esto es lo que queríamos hacer, sorprenderlo y hacerle saber que es un héroe". Kasey Cox, jefe del Departamento de Policía de Kingston.

Gavin es sin duda el ángel guardián de su madre, ya que esta no es la primera vez que evitó que muriera ahogada en la alberca ya que en aquella ocasión fue con un alimento.

"Intenté el Heimlich y cuando no funcionó, llamé al 9-1-1", contó a medios locales Gavin Keeney, el niño que salvó a su madre.

Familiares, amigos de esta madre y el niño, además de autoridades de Oklahoma aseguran que su innata capacidad para ayudar y su enorme corazón traerán a Gavin un futuro genial.