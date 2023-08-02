Niño migrante sale expulsado de automóvil cuando traficante lo trasladaba, murió

Un niño migrante de 10 años salió expulsado del automóvil en el que viajaba y murió, era parte de un grupo de migrantes que traficantes de personas trasladaba a Budapest, la capital de Hungría.

El accidente ocurrió sobre una carretera durante el amanecer, de acuerdo con la policía, todo parece indicar que al auto se le ponchó una llanta, el conductor perdió el control, se salió de la vía, se impactó contra la barra de conteción y terminó dentro de una zanja.

Agentes señalaron que en el coche viajaban ocho personas, la ambulancia trasladó a cinco de ellas al hospital, incluido un niño de 7 años; mientras que conductor que era el traficante de personas, originario de Moldavia, no resultó herido pero fue detenido en el lugar.

¿Un traficante de personas responsable de la muerte del niño migrante?

"En el área de Lajosmizse, un automóvil de pasajeros con matrícula rumana chocó con la barrera de la franja interior. El conductor perdió el control del vehículo y se estrelló contra una zanja esta mañana", señalaron agentes húngaros.

El coche era particular y la matrícula rumana se dirigía hacia Budapest, Hungría en el accidente, el niño migrante de 10 años, de quien se desconoce su nacionalidad, salió expulsado del auto, debido a la fuerza del choque entre el carro y la zanja, mientras que los demás migrantes fueron auxiliados por cinco ambulancias.

"Un niño de unos 10 años ya estaba siendo reanimado con ayuda telefónica en el lugar. Durante el examen del paciente, mis compañeros encontraron que, lamentablemente, sufrió heridas tan graves por salir volando del vehículo que no había esperanza de revivirlo o salvarlo y murió en el acto", señalaron paramédicos que atendieron la emergencia.

Un policía pintó la trayectoria que tomó el vehículo sobre el asfalto, indicó que era visible que el riel de la banda de la zanja estaba doblado muchos metros atrás, así que el coche finalmente se detuvo cuando volcó, el parabrisas muestró un golpe desde el interior del vehículo, en el que viajaban siete migrantes y un traficante de personas, uno de los migrantes resultó ileso.