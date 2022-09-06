Nirvana gana demanda del bebé de la portada “Nevermind”

Un juez de Los Ángeles, California, Estados Unidos, desestimó la demanda por pornografía infantil contra la banda Nirvana que interpuso el hombre que apareció cuando era un bebé en la portada del álbum “Nevermind” de 1991.

El juez dijo que el hombre, identificado como Spencer Elden, esperó demasiado para afirmar que Nirvana lo explotó sexualmente, ya que demandó 10 años después de haberse enterado de la portada del disco "Nevermind".

“En resumen, el demandante no alega que sabía de una violación que ocurrió cuando era menor de edad o una lesión que constituye la base del reclamo dentro de los diez años posteriores a la presentación de esta acción”, escribió el juez Fernando Olguín.

Elden había presentado tres versiones de su denuncia y la desestimación de Olguín le impide presentar una cuarta.

Un abogado de Elden no respondió de inmediato el sábado a las solicitudes de comentarios. Los abogados de los acusados no respondieron de inmediato a solicitudes similares.

¿Por qué el bebé de "Nevermind" demandó a Nirvana?

La demanda contra Nirvana se originó por una foto tomada por Weddle en 1991 en el Centro Acuático de Pasadena en California, que mostraba a Elden nadando desnudo hacia un billete de un dólar perforado con un anzuelo.

El hombre comenzó la demanda por pornografía infantil contra Nirvana en agosto de 2021, bajo el argumento que salir en la portada de “Nevermind” cuando era un bebé lo ocasionó lesiones como angustia emocional, pérdida de capacidad de ingresos y pérdida del disfrute de la vida que continuaron hasta la edad adulta.

La demanda incluyó a los miembros de Nirvana: Dave Grohl y Krist Novoselic; así como a la viuda del difunto cantante principal Kurt Cobain, Courtney Love; además de varios sellos discográficos y al fotógrafo Kirk Weddle.

Elden fue entrevistado en 2003 a los 12 años por la revista Rolling Stone sobre la foto, diciendo que "probablemente obtendrá algo de dinero con ella", y recreó la imagen como adulto en 2016 con "Nevermind" tatuado en su pecho.

"Nevermind" presenta la canción "Smells Like Teen Spirit". Las ventas superaron los 30 millones.

