Sequía en el Sistema Cutzamala: Niveles de la presa “El Bosque” siguen a la baja

La crisis que enfrenta el Sistema Cutzamala es tan grave, que una de las tres principales presas que alimentan a la reserva del Valle de México se encuentra al 60% de su capacidad, ¿eso debería ser un consuelo para la ciudadanía? Se trata de la presa “El Bosque”, ubicada en Zitácuaro, Michoacán, que continúa con niveles a la baja y ya representa un “efecto domino” para la población.

¿Esperanza o consuelo? Estos son los niveles de la presa “El Bosque”

De las tres principales presas del Sistema Cutzamala, “El Bosque” es la que presenta los porcentajes de llenado más alentadores, pese a eso, habitantes, pescadores y comerciantes, aseguran que la situación sigue siendo delicada: “Va bajando, subió un tanto cuando estuvo lloviendo para el Estado de México, pero subió muy poquito como unos 5 metros, en los meros calorones, en la cuaresma, va a bajar mucho el agua y nos va a afectar a mucha gente”, alertan los habitantes de poblado de Zitácuaro.

De acuerdo con los testimonios, la escasez de agua no solo afecta las actividades cotidianas, sino también al trabajo y vida económica de los pescadores, quienes dicen que en una buena temporada llegan a sacar entres 150 y 100 kilos y ahora apenas si alcanza para juntar los 10 kilos.

“Nos afecta mucho, porque yo como comprador a lo mejor me llevaba, serían 200, 300 kilos, ahora me voy a llevar 50, 60 kilos, es una cadenita, el pescador no saca lo de su sueldo y si yo vengo y no encuentro pescado es una cadenita que tampoco yo voy ganando”. La situación poco a poco termina con la economía y lo peor de todo es que no se ve un panorama nada alentador.

Habitantes de ejidos cercanos a la presa “El Bosque” no tiene agua ni para beber

Por otro lado, los habitantes de ejidos cercanos no tienen agua ni para beber debido a las reducciones que han implementado por la escasez de agua que también ataca a millones de habitantes del Valle de México.

La crisis de agua en el Valle de México está afectando de manera significativa a 16 municipios del Estado de México, a 12 alcaldías de la Ciudad de México. Lamentablemente, en los meses por venir, probablemente hasta el mes de junio, vamos a estar viviendo casos inéditos debido a la baja en la capacidad de almacenamiento del Sistema Cutzamala.