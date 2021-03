“No aceptamos supervisión, no somos colonia": AMLO

“No aceptamos visitas de supervisión, si no somos colonia, no somos protectorado, México es un país independiente, soberano, libre”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la visita de la delegación de funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, encabezada por Roberta Jacobson, coordinadora para asuntos de la frontera sur de esa nación.

López Obrador aseguró que la visita que realizarán hoy funcionarios de gobierno de Joe Biden es de carácter diplomático, “porque tenemos que mantener buenas relaciones con nuestro vecino que es nuestro principal socio económico, comercial, es la frontera más immportante que tenemos, son 3 mil 180 kilometros de frontera”.

Te puede interesar: Hay vacunas para todos, lo difícil fue conseguirlas: AMLO

Recordó que Estados Unidos y México tienen lazos históricos de amistad con el pueblo estadounidense, y recordó que en México hay más de un millón de estadounidenses viviendo, incluso hay más que en Canadá o Reino Unido.

“Estamos muy vinculados, somos pueblos hermanos. A veces, como sucede en todas las familias, hay diferencias e históricamente las hemos tenido pero tenemos que procurar ponernos de acuerdo, siempre y cuando haya respeto mutuo, nada de que a ver, ‘vas a meter ahora armas para que le lleguen las armas a los delincuentes y como vamos a tener sensores vamos a saber en manos de quien estan y así los vamos a detener pero nadie se va a enterar...”, recordó.

Sobre un reforzamiento en la frontera con Estados Unidos, el presidente dijo que el país debe atender el ingreso de migrantes y refiere que con Joe Biden se crearon expectativas de que habría un mejor trato a los migrantes y esto ha originado que centroamericanos y mexicanos quieran cruzar la frontera “pensando que es más fácil hacerlo”.

“Es muy buena la política migratoria de Biden pero va a llevar tiempo”, aseguró el mandatario mexicano.

Relación comercial con Estados Unidos

Al ser cuestionado sobre las denuncias de agrupaciones de productores agrícolas de Estados Unidos sobre el bloqueo por parte del gobierno mexicano relacionado con la importación de productos orgánicos y el veto al glifosato o el maíz transgénico, López Obrador indicó que se quiere lograr la autosuficiencia alimentaria y no dañar la salud de los mexicanos.

Dijo que hay agroquímicos que dañan la salud de los campesinos, productores y consumidores, no se va a permitir que se envenene al pueblo, porque no se trata de producir por producir, se tiene que procurar que el consumo de alimentos se ajuste a las recomendaciones sanitarias. “No se permitirá el maíz transgénico y el ingreso del glifosato, porque es un herbicida que causa daño” indicó.

Refirió que hay senadores en Estados Unidos que tienen como política el bloquear la producción de agricultores mexicanos, es el caso del tomate y otros productos, también argumentan que no se cuidan las especies, lo cual se relaciona con los embargos de atún y el camarón, pero reiteró que la exportación de productos de México a Estados Unidos está creciendo.

Te puede interesar: Fiscalía investiga dos feminicidios en la CDMX